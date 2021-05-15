Koronavirüs aşısı için tedarik takvimi belli oldu

65 yaş üstüyle başlamıştı koronavirüs aşılaması, şu an 55-59 yaş aralığındayız. Yaz sonuna kadar hedeflenen ise 20 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların aşılanması. Bu ne demek? Türkiye'deki iş gücünün hemen hemen tamamının aşı olması demek, hayatın normal akışına, ekonominin çarklarının normal akışına dönmesi gerek.

Bugünkü verilere göre 25 milyon 600 bin koronavirüs aşısı geride bırakıldı Türkiye'de. Programa artık bundan sonraki süreçte özellikle yaz döneminde hız verilmesi bekleniyor. Aşı programı hızlandıkça vatandaşların normal hayata dönüşünün de önü açılmış olacak.

Tam kapanma tedbirinin 17 Mayıs pazartesi günü bitmesi beklenirken aşılama programının nasıl devam edeceğine gözler çevrilmiş durumda. Oldukça önemli aşılamanın hızlı devam etmesi ve 20 yaş üstü vatandaşların tümünü yaz sonuna kadar kapsaması bekleniyor.

AŞI TEDARİĞİNDE GELİNEN SON NOKTA NE?

Bakan Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre 240 milyon doz aşı için sözleşmeler tamamlandı. 100 milyon doz Sinovac aşısı, 90 milyon doz BionTech aşısı ve 50 milyon doz Sputnik V aşısı için imzalar atılmış durumda.

AŞILARIN TÜRKİYE'YE GELİŞ TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Şimdiye kadar 25 milyon doz Sinovac aşısı geldi. Önümüzdeki günlerde Çin'den gelecek aşı tedarikinin sürmesi için de Haziran ayı oldukça önemli. Bir parti Sinovac aşısının daha gelmesi bekleniyor.

Haziran ayı için bir önemli tedarik de BionTech aşısı için olacak. BionTech'in sevkiyatının da Haziran ayı içinde devam etmesi bekleniyor.

Sputnik V aşısında ilk tedariğin haziran ayı içinde sağlanması bekleniyor. Bir yandan da kendi aşısını geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İnaktif aşı Faz-3 aşamasına geçmek üzere, VLP aşısı da Faz-2 aşamasına geçmek üzere. Faz çalışmalarında herhangi bir aksilik olmazsa sonbaharda Türkiye yerli aşısıyla vatandaşlarını aşılayacak.





