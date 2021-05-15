HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs aşısı için tedarik takvimi belli oldu

Koronavirüs aşısı için tedarik takvimi belli oldu

15.05.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları da tüm hızıyla sürerken Türkiye'ye gelmesi beklenen aşıların takvimi de belli oldu. Şimdiye kadar 25 milyon doz Sinovac aşısı geldi. Önümüzdeki süreçte bir parti Sinovac aşısı daha geleceği belirtiliyor. BionTech aşısının sevkiyatının da Haziran ayı içinde devam etmesi beklenirken, Sputnik V aşısında ilk tedarik haziran ayı içinde sağlanacak.

Koronavirüs aşısı için tedarik takvimi belli oldu

Türkiye'ye gelmesi beklenen Sinovac, BionTech ve Sputnik V aşılarının takvimi belli oldu.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, aşı tedariği takvimine ilişkin detayları canlı yayında paylaştı.

İşte Arda Erdoğan'ın açıklamaları;

Tam kapanma tedbirinin 17 Mayıs pazartesi günü bitmesi beklenirken aşılama programının nasıl devam edeceğine gözler çevrilmiş durumda. Oldukça önemli aşılamanın hızlı devam etmesi ve 20 yaş üstü vatandaşların tümünü yaz sonuna kadar kapsaması bekleniyor.

Bugünkü verilere göre 25 milyon 600 bin koronavirüs aşısı geride bırakıldı Türkiye'de. Programa artık bundan sonraki süreçte özellikle yaz döneminde hız verilmesi bekleniyor. Aşı programı hızlandıkça vatandaşların normal hayata dönüşünün de önü açılmış olacak.

65 yaş üstüyle başlamıştı koronavirüs aşılaması, şu an 55-59 yaş aralığındayız. Yaz sonuna kadar hedeflenen ise 20 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların aşılanması. Bu ne demek? Türkiye'deki iş gücünün hemen hemen tamamının aşı olması demek, hayatın normal akışına, ekonominin çarklarının normal akışına dönmesi gerek.

03

AŞI TEDARİĞİNDE GELİNEN SON NOKTA NE?

Bakan Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre 240 milyon doz aşı için sözleşmeler tamamlandı. 100 milyon doz Sinovac aşısı, 90 milyon doz BionTech aşısı ve 50 milyon doz Sputnik V aşısı için imzalar atılmış durumda.

AŞILARIN TÜRKİYE'YE GELİŞ TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Şimdiye kadar 25 milyon doz Sinovac aşısı geldi. Önümüzdeki günlerde Çin'den gelecek aşı tedarikinin sürmesi için de Haziran ayı oldukça önemli. Bir parti Sinovac aşısının daha gelmesi bekleniyor.

Haziran ayı için bir önemli tedarik de BionTech aşısı için olacak. BionTech'in sevkiyatının da Haziran ayı içinde devam etmesi bekleniyor.

Sputnik V aşısında ilk tedariğin haziran ayı içinde sağlanması bekleniyor. Bir yandan da kendi aşısını geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İnaktif aşı Faz-3 aşamasına geçmek üzere, VLP aşısı da Faz-2 aşamasına geçmek üzere. Faz çalışmalarında herhangi bir aksilik olmazsa sonbaharda Türkiye yerli aşısıyla vatandaşlarını aşılayacak.

01

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz haldeYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz halde
MSB duyurdu! 111'e yükseldiMSB duyurdu! 111'e yükseldi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Yok böyle pişkinlik! Takside yakalandılar

Yok böyle pişkinlik! Takside yakalandılar

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.