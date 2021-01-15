HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs aşısı olanların sayısı 500 bini geçti

Koronavirüs aşısı olanların sayısı 500 bini geçti

15.01.2021 14:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs aşısı olanların sayısı 500 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı olanların sayısının 500 bini geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan koronavirüs aşılamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:

Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Bilim Kurulu üyesinden yan etki açıklamasıBilim Kurulu üyesinden yan etki açıklaması
88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz

Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz

Prof. Dr. Taşova: Aşı yapılan kişilerde kolda ağrı, sıcaklık, şişlik, baş ağrısı yaşanabilir

Bilim Kurulu üyesinden yan etki açıklaması

Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan 5 kişi tutuklandı

Uygunsuz fotoğraflarını çekip hayatlarını kabusa çevirdiler

Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür

Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Kayıp doktorun Kartepe'de aracıyla son görüntüsü otaya çıktı

Bir il bu doktoru arıyor! İşte son görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.