Koronavirüs aşısı olanların sayısı 500 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan koronavirüs aşılamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:

Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.

Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/a3b04aq4h2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021



