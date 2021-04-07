Koronavirüs aşısı olmak için gitti, kanser olduğunu öğrendi

3 çocuk 7 torun sahibi Zeynep Kutluay (60), 3 Mart’ta Covid-19 aşısı için gittiği Aile Sağlık Merkezi’nde bir doktorun daveti üzerine kanser tarama testi yaptırdı. Yapılan kontroller sonucunda Kutluay’ın, erken evre meme kanseri olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hastaneye sevk edilen ve burada yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi konulan Kutluay, 26 Mart tarihinde ameliyata alınarak, kısa sürede sağlığına kavuştu.

ERKEN DÖNEMDE TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

Erken teşhisin öneminin altını çizen İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlu Hekim Uzman Dr. Pınar Tepe, “Bilindiği üzere dünyada da ülkemizde kanser çok ciddi bir sorun. Ulusal tarama programı kapsamında da sağlık kuruluşlarımızda 40-69 yaş arasındaki kadınlarımızın meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlarımıza rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş aralığında kadın ve erkeklerimize kalın bağırsak kanseri için taramalarımız devam etmektedir. Bu hizmeti halkımıza ücretsiz olarak sunmaktayız. Bunun en güzel örneği Zeynep Hanım'dır. Çünkü Zeynep Hanım 60 yaş civarında olup sadece tarama grubunda olduğu için hiçbir şikayeti olmadan kurumumuza başvurdu. Bu sayede erken tanı aldı. Şu anda tedavisi gayet güzel devam etmektedir. Devamında da daha sağlıklı olacaktır. Bu yüzden ücretsiz olan bu hizmeti erken dönemde sizlerde de böyle bir hastalık varsa erken dönemde tedavi olabilmek için Aile Sağlık merkezlerimize bekliyoruz” dedi.