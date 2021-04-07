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Koronavirüs aşısı olmak için gitti, kanser olduğunu öğrendi

07.04.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da koronavirüs aşısı olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde test yaptıran 60 yaşındaki Zeynep Kutluay, meme kanseri olduğunu öğrendi. Konulan teşhisin ardından erken tanı ile hastalığı tespit edilen Kutluay, kısa sürede sağlığına kavuştu. Kutluay, herkesi kanser tarama testi yapmaya davet etti.

Koronavirüs aşısı olmak için gitti, kanser olduğunu öğrendi

3 çocuk 7 torun sahibi Zeynep Kutluay (60), 3 Mart’ta Covid-19 aşısı için gittiği Aile Sağlık Merkezi’nde bir doktorun daveti üzerine kanser tarama testi yaptırdı. Yapılan kontroller sonucunda Kutluay’ın, erken evre meme kanseri olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hastaneye sevk edilen ve burada yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi konulan Kutluay, 26 Mart tarihinde ameliyata alınarak, kısa sürede sağlığına kavuştu.

ERKEN DÖNEMDE TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

Erken teşhisin öneminin altını çizen İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlu Hekim Uzman Dr. Pınar Tepe, “Bilindiği üzere dünyada da ülkemizde kanser çok ciddi bir sorun. Ulusal tarama programı kapsamında da sağlık kuruluşlarımızda 40-69 yaş arasındaki kadınlarımızın meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlarımıza rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş aralığında kadın ve erkeklerimize kalın bağırsak kanseri için taramalarımız devam etmektedir. Bu hizmeti halkımıza ücretsiz olarak sunmaktayız. Bunun en güzel örneği Zeynep Hanım'dır. Çünkü Zeynep Hanım 60 yaş civarında olup sadece tarama grubunda olduğu için hiçbir şikayeti olmadan kurumumuza başvurdu. Bu sayede erken tanı aldı. Şu anda tedavisi gayet güzel devam etmektedir. Devamında da daha sağlıklı olacaktır. Bu yüzden ücretsiz olan bu hizmeti erken dönemde sizlerde de böyle bir hastalık varsa erken dönemde tedavi olabilmek için Aile Sağlık merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

'RAHATSIZLIĞIM YOKTU'

Yaşadığı süreci aktaran Zeynep Kutluay, “Buraya aşı için geldim. Genel tarama yapmaları gerektiğini söylediler, ben de kabul ettim. Benim hiçbir rahatsızlığım da yoktu, sonrasında kanser olduğum ortaya çıktı. Doktorlarımıza, hemşerilerimize çok teşekkür ederim, hükümetimiz bize çok iyi bakıyor. Daha önceden hiçbir rahatsızlığım yoktu, burada böyle bir hastalığımın olduğunu gördüm ve burada müdahale ettiler. Çok şükür şifasını da gördüm. Tedaviyi ücretsiz bir şekilde yapıyorlar. Zor bir hastalık Allah kimseye vermesin ama dermanını da burada buluyorsun” diye konuştu.

'COVID-19 TEHLİKESİ VAR AMA...'

Zeynep Kutluay’ın oğlu Özer Kutluay ise, “Annem, 3 Mart’ta buraya Covid-19 aşısı olmaya geldiği gün burada bir tarama yapalım dediler. Tarama sonucunda küçük bir parça bulunduğu söylendi. Bunun üzerine biz de başka hastaneye gittik. Bölgede bir parçanın olduğu tespit edildi. Gerekli tetkikler sonucunda da ameliyata karar verildi ve soncunda parça alındı. Şu an herhangi bir sorun ve sıkıntısı yok. Allah, buradakilerden razı olsun. Özverili çalışmalarıyla erken teşhis ile annemin kurtarılmasına vesile oldular. O süreci de basit atlatmış oldu. Şu an sadece ufak bir ilaç tedavisi görecek. Ondan sonra da herhangi bir sıkıntısının olmadığı söylendi. Covid-19 sürecinde sağlığımız tehlike altında ama başka şeyleri de aksatmamız lazım” şeklinde konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) kanser Aşı
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