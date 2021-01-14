Koronavirüs aşısı önce kimlere yapılacak? Aşı önce kimlere yapılıyor?

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk dozu olmasının ardından Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyeleri de aşı yaptırdı. Şimdi, vatandaşlar tarafından koronavirüs aşısı öncelik sırası araştırılıyor. Aşı yaptırmayı bekleyen çok sayıda vatandaş, koronavirüs aşısının öncelikle kimlere yapılacağını merak ediyor. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleriyle hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üstündeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları belli oldu.

KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCE KİMLERE YAPILACAK?

Aşılamanın birinci aşamasında A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) yer alıyor. Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda da 65 yaş ve üstü bireyler bulunuyor.

İkinci aşamada ise A grubunda, hizmetin sürdürülmesi adına öncelikli sektörlerin çalışanları yer alıyor. Bu sektörler arasında, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.) ve taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar bulunuyor. Bundan sonra ise ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki kişiler olacak.