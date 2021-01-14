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Koronavirüs aşısı önce kimlere yapılacak? Aşı önce kimlere yapılıyor?

14.01.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısı önce kimlere yapılacak? Aşı önce kimlere yapılıyor?

CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları başlarken aşı olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından koronavirüs aşısı önce kimlere yapılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da belli oldu. Peki, aşı önce kimlere yapılıyor?

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk dozu olmasının ardından Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyeleri de aşı yaptırdı. Şimdi, vatandaşlar tarafından koronavirüs aşısı öncelik sırası araştırılıyor. Aşı yaptırmayı bekleyen çok sayıda vatandaş, koronavirüs aşısının öncelikle kimlere yapılacağını merak ediyor. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleriyle hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üstündeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları belli oldu.

KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCE KİMLERE YAPILACAK?

Aşılamanın birinci aşamasında A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) yer alıyor. Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda da 65 yaş ve üstü bireyler bulunuyor.

İkinci aşamada ise A grubunda, hizmetin sürdürülmesi adına öncelikli sektörlerin çalışanları yer alıyor. Bu sektörler arasında, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.) ve taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar bulunuyor. Bundan sonra ise ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki kişiler olacak.

Kimler aşı olacak? Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli olduKimler aşı olacak? Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu

AŞI ÖNCE KİMLERE YAPILIYOR?

Aşılamanın üçüncü aşamasında da ilk olarak kronik hastalığı olan kişilere aşı uygulanacak. Bu kişiler arasında ise ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanacak ve bu grubu 30-39 yaş ile 18-29 yaş grubu takip edecek. Üçüncü aşamada ise son olarak, diğer gruplarda yer alan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarındakilere aşı yapılacak. Dördüncü aşamada da aşılanma sırası gelmiş olmasına rağmen aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

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