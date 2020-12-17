HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs aşısında dikkat çeken iddia: 'Tüm aşılar bir araya gelince gerçek aşı bulunacak'

Koronavirüs aşısında dikkat çeken iddia: 'Tüm aşılar bir araya gelince gerçek aşı bulunacak'

17.12.2020 09:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs aşısında dikkat çeken iddia: 'Tüm aşılar bir araya gelince gerçek aşı bulunacak'

Koronavirüsü ahtapota benzeyen Prof. Dr. Duran Canatan, aşı çalışmaları için dikkat çekici bir açıklama yaptı. 'Koronavirüsle ilgili herkes ahtapotun farklı bir eli için aşı üretmeye çalışıyor' diyen Canatan, 'Bu aşılar bir araya gelince gerçek aşı bulunmuş olacak' dedi.

Tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen koronavirüs, her geçen gün etkisini artırıyor. Aşı çalışmaları devam ederken, virüsten korunmanın hala en geçerli yönteminin maske, mesafe ve hijyen olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Antalya'da koronavirüsle ilgili çalışmalar yürüten Çocuk Kan ve Genetik Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, virüsün 4 farklı tipi olduğunu, beta tipinin insanlarda hastalık ve ölüme yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Canatan, 2002 yılında çıkan SARS virüsünden 10 bin kişinin, 2012 yılında Orta Doğu'da ortaya çıkan MERS virüsünden ise 2 bin 500 kişinin etkilendiğini kaydetti.

YAYILIM HIZI YÜZLERCE KAT ARTTI

Virüsün öldürücülüğünün azaltıldığını, ancak yayılımının hızlandığını belirten Prof. Dr. Canatan, “Virüslerin etkinliğini azaltmak için 2002 yılından bu yana çalışılırken yayılımı hızlandı ve tüm dünyaya bulaştı. Covid-19'a ilişkin ilk etapta Vuhan'da önlemler alındı, ancak insanlar diğer ülkelere taşıdı. Diğer virüslere göre yayılım hızı yüzlerce kat artarken, öldürücülüğü yüzde 1-2'ler oranına düştü. Laboratuvar ortamında üretilen bir biyolojik silah değil, ancak bilim insanları çalışırken virüs mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılmaya başladı" dedi.

VİRÜS AHTAPOTA BENZİYOR

Virüsün 4 ana kolunun yanı sıra 16 yan kolu olduğunu anlatan Prof. Dr. Duran Canatan, kişinin beyni, sinir sistemi, kas sistemi hatta cildi de dahil olmak üzere etkilenmeyen organ olmadığını söyledi. Aşıyla ahtapotun bir kolunun tutulduğunu, ancak virüsün diğer koluyla yeniden tutunduğunu belirten Prof. Dr. Canatan, “Her test virüsün farklı koluna bakıyor. Biz burada tümüne bakıyoruz. O yüzden kimi testlerde negatif çıkan sonuç başka bir testte pozitif çıkabiliyor" diye konuştu.

RNA virüslerinin aşılarının geliştirilmesinin zor olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Duran Canatan, 40 yıldır HIV virüsüne, 30 yıldır da Hepatit C virüsüne aşı bulunamadığına dikkati çekti. İlaçları olduğunu, ancak aşılarının olmadığını kaydeden Prof. Dr. Canatan, “Antikorlar geliştiriliyor. Yaklaşık 20 yıldır virüsler üzerinde çalışılıyor. Birçok merkezde aşı için çalışmalar sürüyor. Covid-19 ile ilgili herkes ahtapotun bir eli için aşı üretmeye çalışıyor. Hepsi bir araya gelince aşı bulunmuş olacak" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Korona pozitif kişilerde oluşuyor! Organlara zarar mı veriyor?Korona pozitif kişilerde oluşuyor! Organlara zarar mı veriyor?
20 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!20 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! "Volkan Bey size zarar vermek için..."

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! "Volkan Bey size zarar vermek için..."

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

İmparatorların bile vazgeçilmeziydi! Bakın turşu suyu vücudunuzda neler yapıyor

İmparatorların bile vazgeçilmeziydi!

Koronavirüs hastalarının vücudunda oluşuyor! Otoantikorlar organlara zarar mı veriyor?

Korona pozitif kişilerde oluşuyor! Organlara zarar mı veriyor?

Bu bitkiler koronavirüsten koruyor! Öyle faydaları var ki...

Koronadan koruyor, motivasyon yükseltiyor!

Uzmanlar uyarıyor: Aşı tek başına korumuyor! Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

Maske hayatımızdan ne zaman çıkacak?

Karaciğer yetmezliği nedenleri nedir? Virüs ve ilaç zehirlenmesine dikkat

Koronavirüs karaciğer yetmezliğine neden oluyor!

Saç dökülmesi tedavisinde farklı yöntemler

Günde 100 tel saçınız dökülüyorsa dikkat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.