Koronavirüs: Avrupa borsaları 'ikinci dalga' kaygılarıyla haftaya düşüşle başladı

Avrupa borsaları, koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesinin ekonomiyi olumsuz etkileyeceği endişesiyle haftaya düşüşle başladı. Londra'daki FTSE 100 endeksi yüzde 3 oranında düştü. En büyük düşüşler havayolu ve seyahat şirketleri ile otel ve pub hisselerinde oldu. İngiliz havayolu British Airways'in hisseleri yüzde 12 değer kaybetti. Paris, Frankfurt ve Madrid borsalarında da benzer düşüşler gözlendi. Sızdırılan FinCEN belgelerinde bankaların para akladığına dair iddialar nedeniyle banka hisseleri de düştü. Skandalın merkezinde adı geçen HSBC bankasının hisseleri Londra'da yüzde 5 oranında değer kaybetti. Barclays, Lloyds ve NatWest bankalarının hisseleri de aynı oranda düştü. FinCEN belgeleri: HSBC uyarılara karşın, dolandırıcıların milyonlarca dolarını transfer etti İngiltere'de istisnai bazı sektörler dışında hisse değerlerinde genel bir düşüş oldu. Online sipariş üzerinden yemek teslim hizmeti veren Just Eat ile Tesco ve Morrisons gibi süpermarketlerin hisseleri ise değer kazandı. Öğle saatlerinde FTSE 250 indeksinde ise yüzde 4 düşüş kaydedildi. Koronavirüs salgınının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle alınan önlemlerin artırılması yeme-içme ve konaklama sektöründe olumsuz etkisini göstermeye başladı.

İngiliz Sterlini dolar karşısında yüzde 0,47 oranında değer kaybederek 1,2863 seviyesine geriledi. Euro da hafif bir düşüşle 1,0910 seviyesinden işlem gördü. 'Acı reçete' Birçok Avrupa ülkesinde koronavirüs salgını yeniden tırmanışa geçerken hükümetler de ülke çapında kısıtlamalardan kaçınmaya ve bölgesel tedbirlerle salgını yavaşlatmaya çalışıyor. İngiltere'de hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty ülkede koronavirüs vaka sayısının her 7 günde ikiye katlandığını belirterek, yeni kısıtlamaların getirilmemesi halinde Ekim ortasında günlük vaka sayısının 50 bine çıkacağını, Kasım ortasında günlük can kaybının 200'e yükseleceğini belirtti. İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısı 'Ekim ortası 50 bine çıkabilir' İspanya'nın başkenti Madrid'de 850 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelerde zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlamaları başlatıldı. Başbakan Boris Johnson'ın iki haftalık "mini karantina" seçeneği üzerinde durduğu belirtiliyor. Hargreaves Lansdown'ın yatırım ve piyasa uzmanı Susannah Streeter, Avrupa borsaları arasında en fazla düşüşün Londra'daki FTSE 100 indeksinde görüldüğünü ve kötü haberlerin yayılmasından tüm sektörlerin etkilendiğini belirtti.