Koronavirüs baskını düzenlenen müzikholden sahte başkomiser çıktı

Alınan bilgilere göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tevfikbey Mahallesi'nde bir müzikholün pandemi yasaklarına uymadığı ve faaliyet gösterdiği bilgisini aldı. İhbar üzerine geçtiğimiz Salı günü gece yarısı harekete geçen polis, müzikhole baskın düzenlendi.

Eğlence mekanını basan polis, içeride sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığını belirlerken, müşteri olarak görünen kişilerle karşılaştı. İçeride müşteri olarak görünen kişilerden biri tedirgin hareketlerde bulununca polisin dikkatini çekti. Şüpheli kişi, kimlik soran polise kendisini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde başkomiser olarak tanıttı.

Kimlik sorgusu yapılan 23 yaşındaki şüphelinin, M.A (23) olduğu ve polis olmadığı anlaşıldı. Polis kartı sorulan A.’nın gerçekte başkomiser olmadığı ortaya çıktı. Bu sırada Polis, M.A.’nın kimlik bilgilerini sorgularken, işletme sahibi N.U., devriye ekiplerinin yanına geldi. Sorgu sırasında N.U.’nun, “Bana organize de başkomiserim demişti. Bin 700 TL borç para istedi, ben de verdim” dediği öne sürüldü.

Müzikholde, “polis süsü” vererek borç adı altında para alan M.A., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının olay yerinde yapılan üst aramasında “İçişleri Bakanlığı Personel Deniz Hava Kurtarma” ibareli kimlik kartı çıktı. Sahte polisin üzerindeki kartın da sahte olduğu anlaşıldı.