Koronavirüs belirtileri arasında göz kızarması da olabilir

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Göz kızarıklığı göz hastalıklarında sık görülen belirtilerinden biridir. Eğer kişide göz kızarıklığı varsa mikrobik konjonktiviler ilk aklımıza gelen sebeplerden olsa da korona virüse bağlı konjonktivit olacağı çoğumuzun aklına gelmezdi. Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde göz kızarıklığı olan kişilerde ilk düşünmemiz gereken sebeplerden biri de korona virüse bağlı konjoktivittir. Covid-19 hastalığında en sık görülen bulgular ateş, öksürük, nefes darlığı, kırgınlık olsa da bu hastaların yaklaşık yüzde 1’inde göz kızarıklığı da görülmektedir. Korona virüse bağlı konjonktiviti diğer viral konjonktivitlerden ayırmak ilk bakışta mümkün olmamaktadır" dedi.

Covid-19 pandemisini yaşadığımız bugünlerde göz kızarıklığı olan bir kişinin Covid-19 hastalığı açısından da sorgulanması gerektiğini belirten İpçioğlu, “Eğer bulaş düşünülürse enfeksiyon hastalıkları ile konsulte edilmelidir. Göz kızarıklığı şikayetinin varlığında hastalığın başlangıç döneminde olabileceği ve özellikle korona virüslerin çok bulaşıcı özelliğinden dolayı hastalığı yayma tehlikesi çok önemlidir. Göz kızarıklığı olan hastaların da bir Covid-19 şüphelisi gibi diğer bulgularda ateş, öksürük, nefes darlığı sorgulanmalıdır. Testleri pozitif çıkan hasta rutin tedavi protokolleri uygulanmaktadır. Bahar aylarında olduğumuz şu günlerde alerjik konjonktivitlerin en yoğun dönemini yaşamaktayız. Alerjik konjonktivite bağlı oluşan göz kaşıntısı korona virüs hastalığının bulaşmasında, yayılmasında önemli bir sebep olabilir. Alerjik rahatsızlığı olan kişilerin göz ve burun kaşıntısına bağlı yüzüne ve gözüne dokunma oranları daha fazla olduğu için bulaş riskleri daha fazladır. Covid-19 hastalığının önlenmesindeki en önemli aşamanın korunma olduğu bilinmekte; bu yüzden alerjik konjonktivi olan hastalar tedavilerine azami özen göstermelidir. İlaçlarını ve diğer koruyucu önlemleri almada azami özeni göstermelidirler” diye konuştu.