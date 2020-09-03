HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs: Bilim insanları asemptomatik vakalar nedeniyle salgının daha büyük olabileceği uyarısı yapıyor

Koronavirüs: Bilim insanları asemptomatik vakalar nedeniyle salgının daha büyük olabileceği uyarısı yapıyor

03.09.2020 02:18 | Son Güncelleme

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'dan etkilenen kişi sayısı 20 milyonu aşarak, yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Ancak uzmanlar, semptom göstermeyen vakalar nedeniyle bu sayının çok daha fazla olabileceğini söylüyor.

Koronavirüs: Bilim insanları asemptomatik vakalar nedeniyle salgının daha büyük olabileceği uyarısı yapıyor

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Çin'de Aralık sonunda ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'dan etkilenen kişi sayısı 20 milyonu aşarak, yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Ancak kamu sağlığı uzmanları, bunun dünya genelinde tespit edilmiş vakalar olduğunu ve gerçek hasta sayısının bunun çok daha üzerinde olduğunu ifade ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), asemptomatik vakaların oranının yaklaşık yüzde 40 olarak hesaplandığını belirtiyor.

Yapılan bazı başka araştırmalar da koronavirüs bulaşlarının yüzde 16'sının bulaştırıcı oldukları halde hastalığı taşıdığını fark etmeyen asemptomatik kişiler ya da hastalığı hafif atlatanlar tarafından yayıldığını gösteriyor.

Kamu sağlığı uzmanlarına göre, virüsü kapmış bir kişinin hangi dönemlerde bunu bulaştırabileceğinin bilinmesi, virüsün ne kadar hızlı yayıldığının anlaşılmasında kritik önem taşıyor.

Hakemli akademik dergi Nature'da Haziran ayında yayımlanan, İtalya'da karantina altında tutulan Vò kasabasıyla ilgili bir araştırma, Covid-19 vakalarının yüzde 40'tan fazlasının herhangi bir semptom göstermediğini ortaya koydu.

Nüfusu yaklaşık 3 bin 200 olan Vò, ayrıca İtalya'da Covid-19 kaynaklı bilinen ilk can kaybının bildirildiği yer. 20 Şubat'ta bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kasaba 14 gün karantinaya alındı.

Karantinanın başlangıcında yapılan testlerde kasaba halkının yüzde 2,6'sında virüs tespit edildi. Karantinanın başlamasından birkaç hafta sonra ise bu oran yüzde 1,2'ye geriledi. Bu zaman dilimi içerisinde, virüsü kapanların yüzde 40'ı herhangi bir semptom göstermedi.

Londra'daki Imperial College ve Padua Üniversitesi tarafından ortak yapılan araştırmada ayrıca, test sonucu pozitif çıkan kişilerde, virüsün ortalama 9,3 günde kaybolduğu görüldü.

Araştırma sonuçlarına ilişkin raporda, "Asemptomatik kişiler, virüsü taşıdıklarının kesinlikle farkında değiller. Yaşam tarzları ve yaptıkları işe bağlı olarak, davranışlarını hiç değiştirmeden farklı kişilerle bir araya gelebiliyorlar" denildi.

Padua Üniversitesi Moleküler Tıp Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enrico Lavezzo da, "Belli sayıda semptomatik kişinin testinin pozitif çıktığını görüyorsak, aynı sayıda tespit etmesi ve izolasyona alınması daha zor olan asemptomatik taşıyıcı olmasını da bekleyebiliriz" diye konuştu.

koronavirus

Asemptomatik kişilerin bulaşıcılığı ne kadar?

Kamu sağlığı uzmanları, bu durumun semptom göstermeyen kişilerin virüsü kaptıktan sonra ne kadar süre bulaştırıcı olduklarına dair soruları gündeme getirdiğini belirtiyor.

Uzmanlar, bir kişinin virüsü ne kadar süre yayabildiğinin anlaşılmasının, virüsün yayılma hızının tespit edilmesi kadar kritik bir konu olduğunu vurguluyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de kısa bir süre önce konuyla ilgili bir araştırma yayımladı. Bu araştırmaya göre, virüs kapan bir kişide semptomların başlaması bir ile üç gün arasında zaman alıyor ve daha sonra virüs yükü düşüş eğilimine giriyor.

Asemptomatik kişilerde bulaşıcılık düzeyi bir ile iki hafta arasında görünüyor. Hafif semptom gösteren hastalarda ise bu süre üç haftanın da üzerine çıkabiliyor.

WHO, "SARS-CoV2 virüsünün bulaşması, doğrudan, dolaylı ya da enfekte olmuş kişiyle yakın temas halinde, tükürük ya da kişinin öksürmesi, hapşırması, konuşması ya da şarkı söylemesiyle solunum yolundan çıkan parçacıklarla gerçekleşiyor" diyor.

Bilim insanları, bu durumun asemptomatik bulaş konusunu çok daha önemli hale getirdiği uyarısı yapıyor.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısıProf. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısı
En sıcak eylül! Rekor geliyorEn sıcak eylül! Rekor geliyor
Çok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli uyarıÇok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
İlginizi Çekebilir
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de kadını darp eden 2 şüpheli yakalandı
Önce taciz sonra darp! Dehşet veren olayda yeni gelişme
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen dalış yaptı, elinde ütüyle çıktı
AK Partili başkan şoke oldu! Elinde ütüyle çıktı
En sıcak eylül! Rekor geliyor
En sıcak eylül! Rekor geliyor
Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü
Kahreden olay! Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken...
Çorum'da adliye önünde silahlı saldırı dehşeti
Adliye önünde silahlı saldırı dehşeti!
3 ayaklı doğan buzağıya İzmir'de protez bacak takılacak
3 ayaklı doğan buzağıya İzmir'de protez bacak takılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.