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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi

30.11.2020 13:35 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bugün gerçekleşecek kritik toplantı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, "Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi. Büyük ihtimal bugün de yeni kararlar alınacaktır" dedi. Öte yandan Kayıpmaz, 14 günlük tam kapanmayla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesiyle gözler bugün Beştepe'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Kritik toplantıda sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi başta olmak üzere birtakım yeni önlemlerin alınması beklenirken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kayıpmaz şu ifadeleri kullandı:

BUGÜN YENİ KARALAR ALINACAKTIR

Geçtiğimiz hafta alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer tedbirlerin büyük bir yararını olmadığını görüyoruz. Bunun da yeni kısıtlamaların getireceğini düşünüyorum. Büyük ihtimal bugün de yeni kararlar açıklanacaktır. 30 bin vaka ile Avrupa'da birinci sıraya oturmuş durumundayız. İnsan hareketliliğini azaltma adına bugün adımlar atılacaktır. Daha sert tedbirlerin alınma zamanı artık gelmiştir.

14 GÜNLÜK KAPATMA GÜNDEMDE Mİ?

Saat 10'da yasak bitiyor, insanlar hemen dışarıya çıkıyor. Kalabalık oluşturuyor. Toplu taşıma araçlarında kalabalık oluşuyor. Hastalık yayılma fırsatı buluyor. Salgının ne kadar süreceğini bilmediğiniz için 14 günlük kapatma etkili ama kapatmanın ardından gevşemeyle birlikte vaka sayıları artıyor.

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Salgında sürdürülebilir tedbirlerle gitmekte fayda var. Aslında birçok tedbir uygulanabilir. Tam kapatma da buna dahildir ama bunların hepsinin artısının eksisinin düşünülmesi lazım. Ekonomik ve sosyal boyutlar da var.


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