HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Yeni yasaklar için karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Yeni yasaklar için karar günü

30.11.2020 07:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Yeni yasaklar için karar günü

Koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesiyle gözler bugün Beştepe'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Kritik toplantıda sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi başta olmak üzere birtakım yeni önlemlerin alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından gözler bugün Beştepe’de toplanacak kabineye çevrildi.

ANA GÜNDEM MADDESİ YENİ KISITLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantıda ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENİŞLİYOR MU?

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması beklenirken, hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlerde seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemlerin alınması bekleniyor.

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan 3 saatlik sokak izninin de süresi kısalabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHilal yakayı ele verdi!Hilal yakayı ele verdi!
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiSokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
26 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!26 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Kısıtlamada polisten kaçtılar, çorabından uyuşturucu madde çıktı

Kısıtlamada polisten kaçtı, çorabından çıktı

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Hakkari’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi

Hakkari’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta kısıtlamayı ihlal eden alkollü şahıs polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Elazığ'da engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.