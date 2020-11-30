Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Yeni yasaklar için karar günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından gözler bugün Beştepe’de toplanacak kabineye çevrildi.

ANA GÜNDEM MADDESİ YENİ KISITLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantıda ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENİŞLİYOR MU?

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması beklenirken, hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlerde seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemlerin alınması bekleniyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan 3 saatlik sokak izninin de süresi kısalabilir.



