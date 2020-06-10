Bilim Kurulu üyesinden "normalleşme süreci" uyarısı

Aynı zamanda Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Yamanel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 1 Haziran itibarıyla geçilen normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 pandemisinin devam ettiğine işaret eden Yamanel, "Virüs ne dünyamızı ne de ülkemizi terk etmiş durumdadır. Hızlı yayılma ve ciddi hastalık yapma potansiyelini sürdürmektedir. Küresel bir bağışıklık oluşana kadar hepimizin yeni normal diye adlandırılan sürece uyum göstermemiz gerekmektedir. Küresel bağışıklığın kazanılabilmesi için ya toplumun büyük bir bölümü hastalığı geçirecek ya da çok etkin bir aşı bulunacaktır." dedi.

Yamanel, normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığına dikkati çekerek, "Bu süreç yeni bir normal aslında. Daha steril ve toplumdan mümkün olduğunca sosyal mesafeyi koruyarak geçirilecek bir süreç." ifadelerini kullandı.

Çok etkin bir tedavinin bulunmasıyla da eski normale dönülebileceğini ifade eden Yamanel, şunları kaydetti: