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Koronavirüs biyolojik silah olarak mı geliştirildi? ABD istihbaratı açıkladı

30.10.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD istihbarat teşkilatları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini asla tespit edemeyeceklerini ancak virüsün biyolojik bir silah olarak kullanılmak için üretilmediğini bildirdi.

Koronavirüs biyolojik silah olarak mı geliştirildi? ABD istihbaratı açıkladı

BBC'de yer alan habere göre, ABD'de istihbarat alanında görev yapan kuruluşların başındaki Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin (ODNI) gizliliği kaldırılmış raporunda, Kovid-19'un bir laboratuvardan sızdığı ya da doğal geliştiği yönünde iki farklı kabul edilebilir görüş bulunduğu ve Kovid-19'un kaynağının belirlenemediği belirtildi.

Virüsün biyolojik silah olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmediği konusunda kesin yargıya varılmış olduğu vurgulanan raporda, istihbaratçıların virüsün olası kaynağı konusunda bölünmüş durumda olduğu aktarıldı.

Dört istihbarat servisinin virüsün enfekte bir hayvandan veya başka bir virüsten kaynaklandığını değerlendirdiği ancak bu sonuca güven seviyesinin "düşük" olduğu belirtildi.

Ancak bir istihbarat servisinin, Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsünden kaynaklı "laboratuvar kazası" sonucu sızma nedeniyle insana virüsün bulaştığına dair "orta derece güven"e işaret ettiği kaydedildi.

Çinli yetkililerin 2019'un sonlarında Vuhan şehrinde ilk Kovid-19 salgınının patlak vermesinden önce virüsün varlığından haberdar olmadığı belirtilen raporda, Çin'in uluslararası soruşturmayı engellediği ve bilgi paylaşımına direndiği kaydedildi.

Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat yetkililerine Çin tarafından reddedilen virüsün laboratuvar sızıntısı iddiası da dahil olmak üzere virüsün kökenlerini araştırma emri vermişti.

Dünya çapında 4,9 milyondan fazla ölümün yaşandığı salgında, yaklaşık 240 milyon kişi virüse yakalandı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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