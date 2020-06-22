Koronavirüs: Brezilya salgında ölenlerin 50 bini aştığı ikinci ülke oldu

Koronavirüs vakası sayısı bir kaç gün önce 1 milyonu aşan Brezilya, dünyada ABD'den sonra Covid-19 ölümlerinin 50 bini aştığı ikinci ülke oldu.

Üstelik uzmanlar salgının ülkede henüz en yüksek yayılma hızına eriştiği tepe noktasına haftalar olduğunu söylüyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dün salgının başlangıcından bu yana dünya çapında en fazla yeni vakanın yaşandığı gün olduğunu ve en çok yeni vakanın Kuzey ve Güney Amerika'dan bildirildiğini açıkladı.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ekonomiyi sekteye uğratmamayı önceleyerek salgına karşı sokağa çıkma önlemleri almama kararı ise tepkilere yol açıyor.

Salgın yayılıp ölümler arttıkça, art arda ikisi de doktor olan iki sağlık bakanı istifa etti.

Brezilya ve Latin Amerika'da salgınla ilgili son durum

Brezilya Sağlık Bakanlığı dün son bir gün içinde koronavirüsten 641 kişinin daha öldüğünü ve toplam ölümlerin 50 bin 617'ye yükseldiğini açıkladı. Yine son bir gün içinde 17 bin yeni vaka görüldü.

Ülke bazında bakıldığında şu ana kadar bundan daha çok vaka ve ölüm görülen tek ülke 2 milyon 200 bin vaka ve 120 bin ölümle ABD.