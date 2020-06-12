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Koronavirüs bruksizm hastalığı tetikliyor mu?

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.06.2020 16:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs sonrası normalleşme adımları atılırken, ekonomi kapanması zor yaraların açılmış olması iş adamları, esnaflar, işini kaybetme korkusu yaşayan beyaz yakalılar başta olmak üzere pek çok kişi stres yaşıyor. Bu da bazı insanlarda bruksizm yani bilinçsiz diş sıkma hastalığını tetikliyor.

Koronavirüs bruksizm hastalığı tetikliyor mu?

Dişlerini sıkan insanlar, dişlerini kırabiliyor, diş dolgularına zarar verebiliyor, hatta çene eklemi, kulak, baş, yüz, boyun ve sırt ağrıları çekebiliyorlar.

UYKUDA OLUYOR

Bruksizm hakkında bilgi veren Estetik Dişhekimleri Akademisi Derneği üyesi ve DentaLuna Klinik Sahibi Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Genellikle uyku halindeyken olan bu durumda kişi bunu bilinçsiz bir şekilde yapar ve uyandığında dişlerini sıktığını hatırlamaz ama dişlerinde ve çene kaslarında ağrı hisseder” dedi.

KORONAYLA ZİRVE YAPTI

Zogun, son yıllarda iş dünyasında çok daha fazlaca görülür bir hal alan ve bu nedenle patron hastalığı olarak da tanımlanan bu rahatsızlığın özellikle korona döneminde ekonomik sıkıntılar nedeniyle zirve yaptığını belirtti.

Ekonomik sıkıntıların yaygınlaştığı, dövizdeki ani oynamaların yaşandığı, siyasi çalkantıların olduğu dönemlerde iş adamı, özellikle de patron ve yönetici pozisyonundaki kişilerde bu hastalığın görülme oranın yüzde 40’ları bulan bir artış gösterdiğini ifade eden Zogun, “Bu koronayla bu zirve yaptı. Şu anda bu konuda tedavi ettiğimiz çok sayıda hastamız var. Çünkü insanlar, işlerinde büyük bir belirsizlik yaşıyor. Bu belirsizlik ve stres büyük bir şirketin yöneticisinde de küçük esnafta da işini kaybetme korkusu yaşayan beyaz yakalıda da görülebiliyor” diye konuştu.

SINAVLAR DA ETKİLEDİ

Diş sıkmanın sınava hazırlanan gençlerde de görüldüğünü belirten Zogun, “Her yıl sınava hazırlanan gençlerde yoğun bir şikâyet alıyorduk strese bağlı diş sıkma konusunda. Ancak o da bu yıl arttı. Özellikle tarihi değiştirilen üniversite sınavı ve lise sınavı nedeniyle gençler de bu rahatsızlığı yaşıyor” dedi.

ÇÖZÜMÜ VAR MI?

Bruksizmin sebepleri gibi tedavisinin de farklılık gösterdiğini aktaran Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, çözümüne yönelik ise şu bilgileri verdi: “Gece diş sıkmanın çözümü için her hastaya özgü yapılan gece plakları kullanılabiliyor. Bu hareketli protez şeklinde, dişlerin üzerine yerleştirilen bir plak. Bu plağı gece kullanmanın dışında bazı hastalarımıza özellikle de kitap okuma, çalışma gibi odak gerektiren işler yaparken de kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kasılma gün boyu devam ediyor. Kasların gevşemesine yönelik tedaviler uygulanabileceği gibi diş problemlerinin hallolması da sorunu çözebilmekte. Hatta kasların rahatlaması için botoks yapılabilir. Dişlerin eski haline getirilmesi için restore çalışmaları yapılabilir. Öte yandan stres için psikolojik destek alınabilmekte ya da bruksizm için ilaç enjeksiyonu uygulanabilmekte. Özet olarak herkeste bunun nedeni ve çözümü farklı”

İSKELET YAPISINI BOZABİLİR

Bu tür rahatsızlıkların hissedilmesiyle birlikte hemen doktora başvurulması ve en kısa sürede önlem alınması gerektiği uyarısında bulunan Arzu Yalnız Zogun, “Aksi halde, diş sıkmayla başlayan rahatsızlık iskelet yapısını bozabilecek boyutlara kadar uzanabilir” diye konuştu.

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