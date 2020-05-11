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Koronavirüs - Çin'de ilk kapsamlı araştırma: Ölüm oranı 1,38, orta yaş ve sonrasında risk artıyor

11.05.2020 14:15 | Son Güncelleme

Çin'de koronavirüsten ölümler ve hastanede tedavi gerektiren vakalarla ilgili ilk kapsamlı araştırma, hastalıktan ölüm oranının yüzde 1,38 olduğuna ve orta yaştan itibaren riskin ciddi oranda arttığına işaret ediyor.

Koronavirüs - Çin'de ilk kapsamlı araştırma: Ölüm oranı 1,38, orta yaş ve sonrasında risk artıyor

Çin'de koronavirüsten ölümler ve hastanede tedavi gerektiren vakalarla ilgili ilk kapsamlı araştırma, hastalıktan ölüm oranının yüzde 1,38 olduğuna ve orta yaştan itibaren riskin ciddi oranda arttığına işaret ediyor.

Guardian gazetesinin tıp dergisi Lancet Infectious Disease'in analizine dayandırdığı habere göre, 10 yaşın altındaki hastalarda ölüm oranı %0.0016. 80 yaş ve üzerindeki ölüm oranı ise yüzde 7,8.

10-19 yaş arasındaki hastaların binde 4'ü hastanede tedaviye ihtiyaç duyarken 80 ve üzeri yaştakilerde bu oran yüzde 18'in üstünde.

Orta yaşta risk

Çalışmaya göre 40'lı yaşlardaki hastaların yüzde 4'ü, 50'li yaşlardaki hastaların da yüzde 8'den fazlasının hastanede tedavi altına alınması gerekiyor.

İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan araştırma, Çin'de teyit edilmiş 70.117 vakayla salgının çıktığı yer olan Vuhan'dan koronavirüs teşhisiyle tahliye edilen 689 kişiyle ilgili verileri temel alıyor.

Araştırma ekibinden Prof. Azra Ghani, "Bu tahminlerimiz, koronavirüsün kontrol alınmasıyla ilgili karar süreçlerinde tüm ülkelere uyarlanabilir. Analizimiz, açık bir şekilde, 50 ve üzeri yaşlardaki vakaların, 50 yaş altındakilere kıyasla hastanelerde tedavi gerektirme oranının çok daha fazla olduğunu ve vakaların daha büyük bir bölümünün ölümle sonuçlandığına işaret ediyor" dedi.

Teyit edilmeyen vakalardan ölümler

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre, salgınla baş etmeye çalışan ülkelerin testler konusunda farklı yaklaşımlar benimsemesi ve her hafta başka bir test stratejisi izlemesi bilim insanlarının farklı ülkelerdeki ölüm oranlarını kıyaslamasını zorlaştırıyordu.

Bir başka zorluk da bazı vakaların hiç teyit edilmemesi nedeniyle, hastalığa yakalandıktan sonra ölen insanların oranın bulunmasıydı.

Bu son çalışma, teşhis konmadan ölen hastaların oranının binde 66 olduğuna işaret ediyor.

Uzmanlara göre bu, son zamanlarda yapılan bazı araştırmadakilerden daha düşük bir değer. Bununla birlikte bu değerin 2009'da görülen ve vakaların binde 2'sinin ölümle sonuçlandığı domuz gribi salgınındakinden daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

Sonuçlar, koronavirüs salgınında dünya genelinde belirginleşen tabloyu yansıtıyor; hastalığın akciğer ve kalp gibi başka sağlık sorunları olan ileri yaşlardaki kişilere daha fazla zarar verdiğini teyit ediyor.

Raporu kaleme alan ve İngiltere Hükümeti'ne koronavirüs salgını konusunda danışmanlık yapan uzmanlar, küresel nüfusun yüzde 80'inin Covid-19'a yakalanabileceğini ve hastanede tedavi gerektiren vakaların sayısının en modern sağlık sistemlerini bile çıkmaza sokabileceği uyarısında bulunuyor.

Koronavirüs

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