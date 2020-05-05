Koronavirüs: Covid-19 salgını Orta Doğu'da uçuş yasaklarına rağmen nasıl yayıldı?

BBC Arapça Servisi muhabirleri birçok bölge ülkesinin İran ile uçak seferlerini yasaklamış olmasına rağmen faaliyetlerini sürdüren İran havayolu şirketi Mahan Air'in, Covid-19'un Orta Doğu'da yayılmasında rol oynadığını ortaya çıkardılar.

Uçuş izleme kayıtlarının analizini yapan ve Mahan Air havayolu şirketi içinden kaynaklarla görüşen BBC Arapça Servisi muhabirleri, birçok bölge ülkesinin İran bağlantılı uçuşlara yasak koymasına rağmen, havayoluna bağlı uçakların Ocak sonu ile Mart sonu arasında, İran'la Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye arasında yüzlerce uçuş yaparak faaliyetini sürdürdüğünü tespit etti.

Bu bulgulara göre, adı geçen ülkelerin tümünün, kendi koydukları yasaklara rağmen uçuşlara izin vermiş olması gerekiyor.

İran 31 Ocak tarihinde Çin'den bütün uçuşları durdurmuş, Şubat ve Mart aylarında da birçok ülke Orta Doğu'da koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen İran'la aralarındaki uçuşları yasaklamışlardı.

Ne var ki Mahan Air yasaklara rağmen uçuşlarını sürdürdü ve bu da yolcularının ve mürettebatının sağlığını tehlikeye attığı eleştirilerine yol açtı.