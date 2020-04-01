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Koronavirüs denetim kuyruğu yön değiştirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Ankara'da polis tarafından gerçekleştirilen koronavirüs denetimi kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerleyen sürücüler kameralara yakalandı. Görüntülerde sürücülerin araçlarıyla geri dönüp ters yönde ilerleyerek, yan yola saptığı görüldü.

Koronavirüs denetim kuyruğu yön değiştirtti

Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı.

Polis ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki giriş noktasında da denetim gerçekleştirdi. Polisler, araçları tek tek durdurup, sürücü ve yolcuları kontrol etti, ateşlerini ölçtü, salgına karşı da uyarılarda bulundu.

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Denetim nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Kuyruğa girmek istemeyen bazı sürücüler ise geri dönüp bulvarda bir süre ters yönde ilerledikten sonra, Hipodrom Kavşağı'dan dönerek yan yola saptı.

Sürücüler, kuyrukta beklemek istemedikleri için geri döndüklerini söyledi. (DHA)

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