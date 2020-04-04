HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs denetimlerinde 'pes' dedirten görüntü

Koronavirüs denetimlerinde 'pes' dedirten görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 14:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul’a belli istisnalar haricinde araç giriş ve çıkışının yasaklanmasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Tuzla TEM otoyolunda, sosyal mesafeye uymadan fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüsü ise pes dedirtti. Minibüsün içerisindeki yolcuların yanı sıra bagajda da iki kişi taşıyan sürücüye para cezası kesildi. Minibüs, il dışına çıkmasına izin verilmeyerek geri gönderildi.

Koronavirüse karşı mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle, belli istisnalar haricinde araçların İstanbul’a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ekipleri TEM otoyolunda kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştiriyor. Araç sürücülerin belgeleri kontrol ediliyor, ateşleri ölçülüyor. Denetimler sırasında durdurulan bir minibüs ise görenleri şaşkına çevirdi. Kurallara uyulmayarak fazla kişinin taşındığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan minibüsün bagajından da iki kişi çıktı. Hem minibüsün içinde hem de bagajda yolcu taşıyan minibüs sürücüne Kabahatler Kanununa göre bin TL, fazla yolcu taşımaktan dolayı 104 TL para cezası kesildi. Seyahat belgesi olmayan minibüs, İstanbul’dan çıkış yapmasına izin verilmeyerek geri gönderildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar! Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar!
Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?
1/
Anahtar Kelimeler:
istanbul denetim koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Ovalı'dan flaş açıklama

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Ovalı'dan flaş açıklama

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Bakan Kasapoğlu açıkladı! 15 bin 756 kişi karantinada

Bakan Kasapoğlu açıkladı! 15 bin 756 kişi karantinada

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Estetik itirafı! 'Hem de tam üç kere...'

Estetik itirafı! 'Hem de tam üç kere...'

31 şehrin dışında 5 ile daha giriş-çıkış yapılamayacak

31 şehrin dışında 5 ile daha giriş-çıkış yapılamayacak

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Diğer Haberler
Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar! Yazışmalar 'pes' dedirtti

Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar!

Rusya'nın koronavirüs aşısı haziran ayında insanlarda denenecek

'Koronavirüs aşısını bulduk' diyen Rusya'dan bir haber daha

Marmara Bölgesi'nde fırtına bekleniyor

Dikkat! Kuvvetli fırtına geliyor

Bir Yargıtay üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yargıtay: Bir üyemizin koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul'da yolculara ücretsiz maske dağıtıldı

Yeni dönem başladı! Ücretsiz dağıtılıyor

Koronavirüs nedeniyle 34,4 milyon kişi sokağa çıkamayacak

Türkiye'de kaç kişi sokağa çıkamayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.