Koronavirüs denetimlerinde 'pes' dedirten görüntü

Koronavirüse karşı mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle, belli istisnalar haricinde araçların İstanbul’a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ekipleri TEM otoyolunda kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştiriyor. Araç sürücülerin belgeleri kontrol ediliyor, ateşleri ölçülüyor. Denetimler sırasında durdurulan bir minibüs ise görenleri şaşkına çevirdi. Kurallara uyulmayarak fazla kişinin taşındığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan minibüsün bagajından da iki kişi çıktı. Hem minibüsün içinde hem de bagajda yolcu taşıyan minibüs sürücüne Kabahatler Kanununa göre bin TL, fazla yolcu taşımaktan dolayı 104 TL para cezası kesildi. Seyahat belgesi olmayan minibüs, İstanbul’dan çıkış yapmasına izin verilmeyerek geri gönderildi.

(İHA)

