Koronavirüs dünyanın en büyük kongresini de vurdu! Bir bir iptal ediyorlar

24 Şubat'ta başlaması planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) Sony, Amazon LG ve Facebook gibi firmaların kongreden çekilme kararları almıştı. Alınan kararlardan sonra kongrenin düzenleyicisi GSMA, kongre tarihinde ilk defa MWC'yi iptal etmişti. Tüm bu kararların arkasında ise Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara zor durumlar yaşatan koronavirüs salgını vardı. Firmaların Çin dahil birçok ülkeden binlerce kişinin katılacağı kongrelere, koronavirüsün bulaşma riskinin artması oldukça endişelendirmişti. O firmalar aynı endişeleri şimdi Dünyanın en büyük oyun kongrelerinden biri olarak gösterilen PAX East için de yaşıyor.

DEV FİRMALAR KORONAVİRÜS NEDENİYLE PAX EAST'TEN ÇEKİLDİLER

PAX East, 2020 yılının ilk büyük oyun kongresi olma özelliği taşıyor. Fakat firmalar PAX East'ten tıpkı MWC'de olduğu gibi bir bir çekilmeye başladı. Önce Sony, koronavirüs salgını nedeniyle PAX East'i pas geçeceğini duyurdu. Daha sonra ise MWC'ye de katılmama kararı alan Facebook, PAX East'ten çekildiğini açıkladı.

MWC GİBİ İPTAL EDİLEBİLİR

Facebook'un oyun fuarında sahibi olduğu sanal gerçeklik firması Oculus hakkında yeni bilgiler paylaşması, firmanın sanal gerçeklik oyunlarında geldiği son noktayı anlatması bekleniyordu. Fakat koronavirüs buna engel olmuş durumda. PAX East'in düzenleyicisi ise herhangi bir açıklama yapmış değil. Mobil Dünya Kongresi'nde olduğu gibi PAX East'in de ani bir karar ile iptal edilmesi olası.

