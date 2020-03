Gazete tuvalet kağıdı olarak kullanılması için fazla sayfa bastı

Olası bir koronavirüs salgınına karşı önlem almak isteyen Avustralyalıların marketlere akın etmesi sonucu tüm raflar boşalırken, ülkedeki tuvalet kağıdı stokları da tükendi.

Durum, sosyal medyada #ToiletPaperApocalypse (tuvalet kağıdı kıyameti) ve #ToiletPaperEmergency (tuvalet kağıdı krizi) etiketleriyle çok konuşulurken, mizahi yayınları ve tuhaf başlıklarıyla ün salan NT News gazetesi doğrudan ‘yardıma koştu’.

Darwin merkezli gazete, kesilip tuvalet kağıdı yapılabilecek halde fazladan sekiz boş sayfa bastı. Gazete, Twitter hesabından “Evet, gerçekten baskı yaptık” açıklamasıyla duruma inanmayanlara da seslendi.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu