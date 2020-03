Koronavirüs engel olamadı: 2020 Avrupa'da yılın otomobili belirlendi!

Car Of The Year (Yılın otomobili) her yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nın en önemli parçası olarak düzenleniyor. Yıl boyu listeye girmeye hak kazanan otomobiller Cenevre Otomobil Fuarı'nda kıyasıya rekabete giriyor ve jüri tarafından en fazla puanı alan otomobil Avrupa'da yılın otomobili ödülünü almaya hak kazanıyor. Ancak bu yıl önemli bir değişiklik oldu. Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve dünya çapında birçok etkinliğin iptal sebebi olan koronavirüs, Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi. Fakat bu 2020 Avrupa'da yılın otomobili yarışmasının birincisini açıklamak için geçerli bir sebep olmadı.

2020 AVRUPA'DA YILIN OTOMOBİLİ BELLİ OLDU

2020 Avrupa'da yılın otomobili, jüri tarafından belirlendi. Renault Clio, BMW 1 serisi, Tesla Model 3, Porsche Taycan, Peugeot 208, Ford Puma ve Toyota Corolla gibi 7 otomobilin bulunduğu listeden bir otomobil 2020 Avrupa'da yılın otomobili ödülünü almaya hak kazandı. Sonuç ise çok şaşırtıcı oldu.

PORSCHE TAYCAN VE TESLA MODEL 3 ÖDÜLE YAKLAŞAMADI

3008 ve 2008 gibi modelleriyle son zamanlarda büyük çıkış yakalayan Peugeot, Peugeot 208 ile 281 puan aldı ve bu puan ile birlikte Avrupa'da yılın otomobili ödülünü almaya başardı. Porsche Taycan, Tesla Model 3 gibi yeni nesil otomobillerin de bulunduğu listeden B sınıfı bir aracın yılın otomobili seçilmesi, büyük sürpriz oldu. Ancak Peugeot 208'in yenilenen tasarımı ve yeni 208'e eklediği teknolojik ekipmanlar jüriyi de etkilemiş gibi görünüyor. Yeri gelmişken meraklısı için ekleyelim. Sıralamada Tesla Model 3 242 puan, Porsche Taycan ise 222 puan alabildi.