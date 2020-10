Koronavirüs etkisi altında doğum! 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Yeni doğmuş bebeğiyle ilk kucaklaşmasını paylaşan bir annenin bu dokunaklı görüntüsü, Covid doğum eyleminin keskin gerçekliğini gösteriyor.

34 yaşındaki Ali Harris, oğlu Indy'yi bu yıl Mayıs ayında kucağına aldı ancak bu deneyim önceki iki doğumundan daha farklıydı. 33 yaşındaki Baba Leigh, oğlu ve karısının ilk kucaklaşmalarını paylaştıkları dokunaklı anı yakalamayı başardı.

İngiltere Lincoln County Hastanesi'nde ilk kucaklaşmasını plastik bir koruyucunun arkasından bebeğiyle buluşan anne, Covid-19 dönemindeki doğum anıyla ölümsüzleşti.

Bir fotoğrafçı olan anne Ali şunları söyledi: 'Virüs gerçekten büyümeye başlar başlamaz Indy’nin doğumunun farklı olacağını biliyorduk. İki çocuğumuz daha var, bu yüzden deneyimliydik ancak her şey oldukça hızlı bir şekilde değişti. Randevulara birlikte gidemedik ki bu gerçekten zordu çünkü yaptığımız her şeyde destek için birbirimize güveniyoruz. Yüz maskesi takmak da dahil olmak üzere tedbirler çok sıkıydı onu bir plastik bir koruyucu arkasından görmek çok etkileyiciydi. Son iki çocuğumuzla doğumu filme aldık ama bu sefer yapamayacağımız söylendi, bu yüzden Leigh bir sürü fotoğraf çekti ve biz de bu görüntüyü elde ettik. Tüm ekstra önlemlerin işin içindeydi. Onunla hemen temas edememek oldukça dokunaklıydı ancak her kısıtlamanın bir nedeni var ve bizim deneyimlerimize göre bunları uygularsan iyi olacaksın. Bu durum şu anda içinde bulunduğumuz dünyanın gerçek bir hatırlatıcısı ve sanıyorum hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.'

DÜŞESİN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Söz konusu fotoğraf Cambridge Düşesi Kate Middleton'un bile dikkatini çekti ve İngiltere'deki karantinayı tanımlayan 100 fotoğraftan biri olarak seçildi.