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Koronavirüs günlerinde online sohbetler moral veriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Koronavirüsü yüzünden çoğu firma çalışanlarının evden çalışmasına izin verdiğinden dolayı çoğu kişi evlere kapandı. Evden zorunlu haller dışında kimsenin dışarı çıkmamaya özen gösterdiği bu günlerde birçok firma insanların bu dönemi rahat atlatabilmeleri ve moral kaynağı olabilmek adına farklı çalışmalar düzenliyor. Her hafta Cuma günleri birbirinden değerli konuklarla farklı konuları Online Sohbetler adlı programında konuşan dijital dönüşüm danışmanı Murat Erdör de bu çalışmalara katılan kişile

Koronavirüs günlerinde online sohbetler moral veriyor

Her hafta Cuma günleri birbirinden değerli konuklarla farklı konuları Online Sohbetler adlı programında konuşan dijital dönüşüm danışmanı Murat Erdör de bu çalışmalara katılan kişilerden birisi olmuş.

‘Yüz yüze iletişime hasret kaldığımız bu günlerde biraz kafaları dağıtıp sohbet etmek, biraz da farklı konularda insanları bilgilendirmek için Online Sohbetleri her gün yapmaya ve insanların evlerine misafir olmaya başladık. İnternetin olduğu her yerden herkesin ücretsiz katılım sağladığı bu sohbet programında hem ilgili konu başlığını hem de bu günlerde nelere dikkat etmeliyiz hakkında konuşuyor ve bir saatliğine de olsa insanlara moral vermeye çalışıyoruz. Şu ana kadar harika geri dönüşler aldık, umarım bu ve buna benzer insana dokunan online etkinlik ve aktivitelerin sayısı artar’ diye konuşan Erdör, önümüzdeki günlerdeki etkinlik listesini de paylaştı.

23 Mart: Uzaktan Eğitime Ne Kadar Hazırız; Link: http://bit.ly/2TZZe9l

24 Mart: Oyunların Gücü Adına; Link: http://bit.ly/2Uafkw1

25 Mart: Online Gelişim Araçları; Link: http://bit.ly/2IXwRSU

26 Mart: Belirsizlik Dönemlerinde Şirketlerin Maliyetleri Azaltma Yöntemleri; Link: http://bit.ly/2woRwwu

Mart: Girişimcinin Satışla İmtihanı; Link: http://bit.ly/2U52U8O

31 Mart: Bu Dönemde B Planınız Var mı; Link: http://bit.ly/2vzzlnD

1 Nisan: Bir Girişimcinin Traji Komik Batış Hikayesi; Link: http://bit.ly/33x27BH

2 Nisan: Yaşamı Yeniden Adlandırmak; Link: http://bit.ly/2IUbsKz

3 Nisan: Sadakat Programları Nedir ve Nasıl Yapılmalıdır; Link: http://bit.ly/2IQedwj

Sonraki dönemlerdeki etkinlikleri bu sayfadan takip edilmesini öneren Erdör, en kısa zamanda her şeyin normal dönmesini ve bu dönemi minimum hasarla atlatma dileklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs online sohbetler

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