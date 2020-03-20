Koronavirüs günlerinde online sohbetler moral veriyor

Her hafta Cuma günleri birbirinden değerli konuklarla farklı konuları Online Sohbetler adlı programında konuşan dijital dönüşüm danışmanı Murat Erdör de bu çalışmalara katılan kişilerden birisi olmuş.

‘Yüz yüze iletişime hasret kaldığımız bu günlerde biraz kafaları dağıtıp sohbet etmek, biraz da farklı konularda insanları bilgilendirmek için Online Sohbetleri her gün yapmaya ve insanların evlerine misafir olmaya başladık. İnternetin olduğu her yerden herkesin ücretsiz katılım sağladığı bu sohbet programında hem ilgili konu başlığını hem de bu günlerde nelere dikkat etmeliyiz hakkında konuşuyor ve bir saatliğine de olsa insanlara moral vermeye çalışıyoruz. Şu ana kadar harika geri dönüşler aldık, umarım bu ve buna benzer insana dokunan online etkinlik ve aktivitelerin sayısı artar’ diye konuşan Erdör, önümüzdeki günlerdeki etkinlik listesini de paylaştı.

23 Mart: Uzaktan Eğitime Ne Kadar Hazırız; Link: http://bit.ly/2TZZe9l

24 Mart: Oyunların Gücü Adına; Link: http://bit.ly/2Uafkw1

25 Mart: Online Gelişim Araçları; Link: http://bit.ly/2IXwRSU