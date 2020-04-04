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Koronavirüs hakkında merak edilenler: Türkiye'de vaka sayısına dair öngörüler ne, kuluçka süresinde bulaşır mı?

04.04.2020 01:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs kuluçka süresinde de bulaşıyor mu? Testlerin negatif çıkma ihtimali var mı? Virüs havadan ve sudan bulaşır mı? Türkiye'deki vaka sayısına dair öngörüler neler?.... BBC Türkçe takipçilerinin koronavirüsle ilgili sorularını St. Andrews Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Viroloji Uzmanı Dr. Müge Çevik yanıtladı.

Koronavirüs hakkında merak edilenler: Türkiye'de vaka sayısına dair öngörüler ne, kuluçka süresinde bulaşır mı?

Koronavirüs kuluçka süresinde de bulaşıyor mu? Testlerin negatif çıkma ihtimali var mı? Virüs havadan ve sudan bulaşır mı? Türkiye'deki vaka sayısına dair öngörüler neler?....

BBC Türkçe takipçilerinin koronavirüsle ilgili sorularını St. Andrews Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Viroloji Uzmanı Dr. Müge Çevik yanıtladı.

Video: Aylin Yazan - Ege Tatlıcı

Koronavirüs

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