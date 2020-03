Koronavirüs hakkındaki bilimsel gerçekler ve şehir efsaneleri

“Korona virüsü alma, yani bulaşma konusunda çocuktan yaşlıya tüm yaş grupları aynı riske sahiptir. Sadece sigara kullananlar virüsü alma konusunda daha fazla riske sahiptirler. Ancak her virüsü alan hastalanmamakta, hasta olanlar da aynı ağırlıkta geçirmemektedir. Ama hasta olmasa da virüsü alan tüm insanlar yüksek riskli hastalara virüsü bulaştırıp onların hasta olmasına neden olabileceğinden ötürü önlemlerin herkes tarafından alınması son derece önemlidir. En riskli grup 60-65 yaşın üzerindeki yaşlı insanlardır. Bunun dışında şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, savunma sistemi zayıf olanlar veya savunma sistemini zayıflatan ilaç kullananlar da yüksek riske sahiptirler. Dokuz yaşın altındaki çocukların virüsü alsalar dahi hasta olma riskleri çok düşük, ölmeleri ise hemen hemen imkansızdır. Yani 9 yaş altındaki çocuklarda virüs ölümcül değildir. Dokuz yaş ile 50 yaş arasındaki risk faktörü olmayan 1000 insanlardan sadece 2’sinde ciddi hastalık görülür. Ölüm de çok ama çok azdır. Elli yaşın üzerinde risk artar. Özellikle 60 yaş üzerindeki insanlarda hasta olma ve ölüm ihtimali yüksektir. Yaş dışındaki diğer risk faktörleri olan şeker, yüksek tansiyon, kalp ve kronik akciğer hastalıklarının genellikle bu yaşlarda görülmesi de ağır hastalık ve ölüm ihtimalini daha da artırır.”

Yeni korona virüs her yaşta insana bulaşır mı?

“Bu virüs öksürme veya hapşırma yoluyla büyük damlacıklarla yayılır. Ancak hava yoluyla bulaşmaz. Yani hasta insanların öksürük veya hapşırıkla virüsü yaydığı havayı solumakla değil, öksürük veya hapşırıkla yaydığı virüsün tutunduğu her türlü yüzeylere sizin ellerinizle temas etmeniz ve temas ettiğiniz elinizle kendi ağzınız, burnunuz ve gözünüze dokunmanızla bulaşır. Bir de hasta bir insan sizin açıkta olan ağzınız ve burnunuza yakın mesafeden doğrudan öksürür veya hapşırırsa virüs ağzınız ve burnunuza yapışarak size bulaşabilir. Dolayısı ile hasta bir insanla aynı yerde 1 metreden daha uzak mesafede iseniz ve birkaç saatten daha az süre birlikte iseniz riskiniz yok denecek kadar azdır.”

Soğuk hava ve kar yeni virüsü öldürür mü?

“Soğuk havanın yeni korona virüsü veya diğer hastalıkları öldürebileceğine inanmak için hiçbir neden yoktur. Çünkü normal insan vücut sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36.5 C ile 37 C arasındadır.”

Vücudunuzun her tarafına alkol veya klor içeren sprey sıkmak yeni korona virüsünü öldürebilir mi?

“Hayır. Alkol veya klor içeren spreyleri sıkmak vücudunuza girmiş olan virüsleri öldürmez. Bu tür maddelerin püskürtülmesi gözünüze ve ağzınızın iç yüzeyine zarar verebilir. Hem alkol hem de klor yüzeyleri dezenfekte etmek için yararlıdır. Ancak yalnızca uygun öneriler altında kullanılması gerekir.”

Burnunuza düzenli olarak tuzlu su çekmek yeni korona virüs enfeksiyonunu önler mi

Hayır. Yeni korona virüs ve diğer solunum yolları enfeksiyonlarını önlediğine dair kanıt gösterilememiştir. Sadece insanların soğuk algınlığından daha çabuk iyileşmesine yardımcı olabileceğini gösterilmiştir. Buna dair de çok az sayıda kanıt vardır.

Yeni korona virüsün önlenmesinde ve tedavisinde antibiyotikler etkili midir?

Hayır. Antibiyotikler virüslere karşı değil, sadece bakterilere karşı çalışır. Yeni koronavirüs bir virüstür ve bu nedenle antibiyotikler bir önleme veya tedavi aracı olarak kullanılmamalıdır. Bununla birlikte, yeni korona virüs için hastaneye yatırılırsanız, antibiyotik alabilirsiniz. Çünkü mevcut hastalığınıza bakterilerden kaynaklanan enfeksiyon eklenebilir.