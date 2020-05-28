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Koronavirüs haritası: Dünyada son durum ne, ülkelerde vaka ve can kaybı sayıları kaç?

28.05.2020 18:57 | Son Güncelleme

Dünyada koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini aştı. BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını görebilirsiniz.

Koronavirüs haritası: Dünyada son durum ne, ülkelerde vaka ve can kaybı sayıları kaç?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok yerde etkisini göstermeye devam ediyor.

Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalarının sayısındaki artış hızı yavaşlamış olsa da, alınan önlemler birçok yerde sürüyor.

Dünyada koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini aştı

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:

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Koronavirüs

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