Koronavirüs haritası: İllere göre vaka sayısı kaç, en yüksek vaka sayısı hangi ilde?

Sağlık Bakanlığı, 12-18 Haziran dönemine ait 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Resmi verilere göre, 29 ilde artış görülürken, iki ilde ise değişmedi. Diğer illerdeki düşüş eğilimi devam etti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, haftalık vaka sayılarının en fazla arttığı iller Hakkari, Kırşehir, Ardahan, Van ve Yalova olarak sıralanıyor. Hakkari'de vaka artışı bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 74 oldu.

Bu veriler, 100 bin nüfusa düşen en yüksek vaka sayısının Kütahya'da olduğunu gösteriyor. Kütahya'yı Bolu, Eskişehir ve Ağrı takip ediyor. Bu dört ilde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 100'ün üzerinde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, "aka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1407380130796867584

Türkiye'de 17 Mayıs itibarıyla tam kapanma döneminde getirilen kısıtlamaların bir bölümü hafifletilerek, "kademeli normalleşme" adı verilen döneme geçildi. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması 1 Haziran'da başladı.

Son yapılan Kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibarıyla tüm kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı.

12 Nisan'da açıklanan kararlarla Ramazan ayı boyunca "kısmi kapanmaya" geçilmişti. Mart ayı başından bu yana açıklanan risk haritasında ise bir değişiklik yapılmadı. Kademeli normalleşme uygulaması kapsamında, iller "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" iller kategorilerine ayrılıyor ve bu kategorilere göre farklı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına başlanmıştı.

Ancak daha sonra 29 Nisan'da tam kapanmaya geçilmiş ve böylece kısmi kapanma ve risk haritası uygulamaları da fiilen sona ermişti.

En yüksek vaka sayısı Kütahya'da

12-18 Haziran haftasında da en yüksek vaka sayısına sahip il Kütahya oldu. Kütahya'da bir haftada vaka sayısı yüzde 31,63 artarak, 116,18'e yükseldi.

En yüksek vaka sayısına sahip iller şöyle:

Kütahya: 116,18 Bolu: 109,91 Eskişehir: 107,89 Ağrı: 103,47 Rize: 96,99

Bu illerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor.

Her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı oranının en düşük olduğu iller sıralamasında ise Akdeniz bölgesindeki illerin ağırlığı devam etti. En düşük vaka sayılarının tespit edildiği iller şöyle:

Osmaniye: 6,2 Hatay: 6,33 Adana: 9,25 Adıyaman: 11,07 Edirne: 12,51

En büyük artış Hakkari**, en büyük düşüş Sinop'da**

Sağlık Bakanlığı'nın 4-11 Haziran ile 12-18 Haziran dönemine ait haftalık vaka sayılarına ilişkin verilerinin kıyaslamasına göre, Türkiye'de 29 ilde vaka sayılarında artış görülürken, iki ilde ise değişmedi. Geri kalan illerde düşüş kaydetti.

Önceki haftaya göre en yüksek düşüşün görüldüğü il yüzde 54,94 ile Sinop, en yüksek artışın görüldüğü il de yüzde 73,87 ile Hakkari oldu.

Vaka sayılarının haftalık olarak en fazla gerilediği iller Sinop, Bartın, Balıkesir, Gümüşhane ve Kırklareli.

Yükselen iller de artış oranına göre, Hakkari'nin ardından Kırşehir, Ardahan, Van ve Yalova geliyor.

Risk haritasında son durum

Sağlık Bakanlığı, bir ayı aşkın bir süredir risk haritasında değişiklik yapmıyor. Ancak bakanlığın internet sitesinde 20-26 Mart haftasına ait risk haritası halen duruyor.

Türkiye, tam kapanma dönemini başlatmaya hazırlandığı için risk haritası uygulaması da fiilen sona ermiş durumda.

Risk haritasındaki kategorilerin tespitinde yalnız haftalık vaka sayıları belirleyici olmuyor. Haftalık vaka sayısına ek olarak vakaların artış/düşüş hızı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler de göz önüne alınıyor.

En güncel risk haritasında, 58 il çok yüksek, 12 il yüksek, 10 il orta ve yalnızca tek bir il düşük risk kategorisinde bulunuyor.

Risk haritasında, çok yüksek riskli iller "kırmızı", yüksek riskli iller "turuncu", orta riskliler "sarı" ve düşük riskli kategorisi de "mavi" renk ile gösteriliyor.

En güncel haritada mavi renkle gösterilen tek düşük riskli il Şırnak.

Orta riskli (sarı): Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak.

Yüksek riskli (turuncu): Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ve Manisa.

Çok yüksek riskli (kırmızı): Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.