Koronavirüs hastaları fenalaşmadan önce ‘iyi hissediyorum’ diyor

Doktorlar, Covid-19 teşhisi konan kişilerin durumları aniden kötüleşmeden önce semptomlarda bir mola görülebileceği konusunda uyardılar.

Koronavirüs vakalarının otuz bini aştığı ABD’de, doktorlar ölümcül virüsü daha iyi kavramaya başlıyor.

Doktorlar, ilk semptomların genellikle hafif olduğunu söylüyor. Hastalar hafif öksürük, baş ağrısı ve düşük dereceli ateşten şikayette bulunuyor.

New Orleans’daki Tulane Tıp Merkezi’nde, yirmi koronavirüs hastasını tedavi eden akciğer hastalıkları ve yoğun bakım doktoru Dr. Joshua Denson, hastalığın ilk aşamasını “yavaş yanma” olarak nitelendirdi.

Pazar günü NBC’ye konuşan doktor Denson, “hastalar ya iyileşmeden ya da gerçekten hastalanmadan önce yaklaşık bir hafta boyunca, bu septomları taşıyorlar” dedi.

Denver’deki yoğunu bakım departmanından diğer bir akciğer hastalıkları uzmanı olan Dr. Ken Lyn-Kew, kendi hastalarında da benzer bir eğilim gördüğünü söyledi.

Lyn-Kew, “vücudun bunun yenip yenemeyeceğini çözmeye çalıştığı bir evre var gibi görünüyor” dedi.