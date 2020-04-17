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  4. Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı

Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Konya'da, acil servise gelen koronavirüs hastalarına ilk müdahaleyi yapan pratisyen hekim A.D., 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.

Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı

Bozkır ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi, yakınının cenazesi için İstanbul'dan gelen kişi ile temasa geçtiği 2 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle 10 Nisan'da karantinaya alındı. Mahalledeki bu hastalara ilk müdahaleyi yapan, Bozkır Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli, pratisyen hekim A.D.'nin de yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine doktor A.D., tedaviye alındı.

Diğer sağlık çalışanları da sağlık taramasından geçirilip, takibe alındı. Mahalledeki karantina uygulaması ise sürüyor.

(DHA)

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