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Koronavirüs hastalarına son kullanma tarihi geçen ilaçlar mı verildi? TİTCK'ten açıklama

27.07.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), favipiravir etkin maddeli ilaçlar hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımlar ile ilgili iddialara yanıt verdi. Açıklamada, “Paylaşımlarda yer alan son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yolundaki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Koronavirüs hastalarına son kullanma tarihi geçen ilaçlar mı verildi? TİTCK'ten açıklama

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla Kovid-19 hastalarına verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, ilaçların stabilite çalışmaları sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesinin rutin olduğunu bildirdi.

TİTCK, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen "Kovid-19 tedavisinde kullanılan 'favipiravir' etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği, son kullanma tarihi geçmiş ilaca yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kovid-19 Rehberi'nde yer alan "favipiravir" etken maddeli ilaçlar için kuruma gelen ruhsat başvurularının ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ilaçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler; kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilaçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir. Dolayısıyla paylaşımlarda yer alan, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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