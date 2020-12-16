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Koronavirüs hastalarının vücudunda oluşuyor! Otoantikorlar organlara zarar mı veriyor?

16.12.2020 13:59 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs hastalarının vücudunda oluşuyor! Otoantikorlar organlara zarar mı veriyor?

Koronavirüsle mücadele eden vücutta oluşan otoantikorların koronavirüsle mücadele etmek yerine diğer organlara zarar verebildiğini söyleyen araştırmacılar, otoantikorların vücuttaki diğer organlarla mücadele ettiğini gördüklerini söyledi. Uzmanlar, 200 koronavirüs hastası üzerinden yürütülen çalışma ile ortaya çıkarılan sonuçta otoantikorların yardımcı bağışıklık hücrelerini yok ederek beyin, kan damarları, karaciğer ve mide gibi pek çok organa zarar verebildiğini söyledi.

ABD’de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs hastalarında oluşan antikorların tekrar Covid-19 virüsüne sebep olabileceği ve hastalıklarının uzun sürebileceği belirtildi. Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre bilim insanları, vücutta oluşan virüs sebebiyle oluşan antikorların organları, dokuları ve bağışıklık sistemini hedef aldığını ve virüsle savaşmadığını açıkladı.

SAVUNMAYI BLOKE EDİYOR

Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, koronavirüs hastalarında ve koronavirüs hastası olmayan kişilerin bağışıklık tepkilerini ölçerek gerçekleştirdikleri araştırmada, koronavirüs hastalarında çok sayıda antikor tespit edildi. Koronavirüs hastalarındaki antikorların antiviral savunmaları bloke ettiği tespit edilirken yardımcı bağışıklık hücrelerini yok ettiği ve vücuda beyinden, kan damarlarına ve karaciğerden bağ dokusuna ve gastrointestinal sisteme kadar birçok cepheden saldırdığı ortaya çıktı.

NE KADAR ÇOK OTOANTİKOR VARSA, HASTA O KADAR KÖTÜ OLUYOR

Koronavirüs hastalarının, bağışıklık sistemini çökerten ve kelebek hastalığı olarak da bilinen Lupus hastalığına sahip hastalardan daha fazla antikora sahip olduğu belirtilen araştırmadaki daha ileri testlerde, hastaların kanlarında ne kadar çok otoantikor varsa, hastalıklarının o kadar kötü olduğu ortaya koyuldu. Böylece otoantikorların, Covid-19 hastalarında virüs ile savaştıktan sonra uzun süre tıbbi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtildi.

Çalışmayı gerçekleştiren isimlerden biri olan ve Yale Üniversitesi’nde immünobiyolog olarak görev yapan Aaron Ring, "Covid-19 hastaları, bağışıklık tepkisi olarak virüse karşı fiilen müdahale eden otoantikorlar üretirler. Çalışmamızda üretilen bu çok sayıdaki otoantikorun, koronavirüs hastalarında vücudun diğer kısımlarına saldırdığını tespit ettik” ifadelerini kullandı.

‘COVİD-19 HASTALARI İÇİN ZARARLI OLDUĞUNA İNANIYORUZ’

"Bu otoantikorların Covid-19 hastaları için zararlı olduğuna kesinlikle inanıyoruz" ifadelerini kullanan Ring, otoantikorların zararlı etkilerinin enfeksiyon geçtikten sonra da devam edebileceğini ve hastaları daha uzun süreli koronavirüse ya da diğer tıbbi problemlerle maruz bırakabileceğini sözlerine ekledi.

Çalışmada yer alan diğer kişi olan Yale'de immünobiyoloji profesörü Akiko Iwasaki, “Yaklaşık 3 bin kişi üzerinden yapılan araştırmada koronavirüs hastası olan 194 kişi üzerinde yapılan çalışmada antikorların, virüsün yüzeyinde bulunan proteinlere tutunarak virüsü yok edebilir, ancak otoantikorların vücudun diğer organlarının proteinlerine tutunarak onlara zarar verdiğini tespit ettik” ifadelerini kullandı.

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