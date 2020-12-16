Koronavirüs hastalarının vücudunda oluşuyor! Otoantikorlar organlara zarar mı veriyor?

ABD’de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs hastalarında oluşan antikorların tekrar Covid-19 virüsüne sebep olabileceği ve hastalıklarının uzun sürebileceği belirtildi. Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre bilim insanları, vücutta oluşan virüs sebebiyle oluşan antikorların organları, dokuları ve bağışıklık sistemini hedef aldığını ve virüsle savaşmadığını açıkladı.

SAVUNMAYI BLOKE EDİYOR

Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, koronavirüs hastalarında ve koronavirüs hastası olmayan kişilerin bağışıklık tepkilerini ölçerek gerçekleştirdikleri araştırmada, koronavirüs hastalarında çok sayıda antikor tespit edildi. Koronavirüs hastalarındaki antikorların antiviral savunmaları bloke ettiği tespit edilirken yardımcı bağışıklık hücrelerini yok ettiği ve vücuda beyinden, kan damarlarına ve karaciğerden bağ dokusuna ve gastrointestinal sisteme kadar birçok cepheden saldırdığı ortaya çıktı.

NE KADAR ÇOK OTOANTİKOR VARSA, HASTA O KADAR KÖTÜ OLUYOR

Koronavirüs hastalarının, bağışıklık sistemini çökerten ve kelebek hastalığı olarak da bilinen Lupus hastalığına sahip hastalardan daha fazla antikora sahip olduğu belirtilen araştırmadaki daha ileri testlerde, hastaların kanlarında ne kadar çok otoantikor varsa, hastalıklarının o kadar kötü olduğu ortaya koyuldu. Böylece otoantikorların, Covid-19 hastalarında virüs ile savaştıktan sonra uzun süre tıbbi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtildi.