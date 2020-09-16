Koronavirüs hastası dükkanında yakalandı

Olay, kent merkezinde Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iş yeri bulunan ve koronavirüs testi pozitif çıkan A.K. (49), 14 gün karantinaya alındı. Evinde bulunamayan A.K.'yi polis, karantinada olmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladığı dükkanında yakaladı. Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi. Bu sırada A.K., polise, ‘Adam mı öldürdüm’ dediği bunun üzerine polisin ise ‘Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun’ dediği öğrenildi.

YURDA GÖTÜRÜLDÜ

Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.K.'ye önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı. A.K. ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Öte yandan A.K. pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

