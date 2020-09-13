Koronavirüs hastası ev partisi düzenledi! Partiye katılan herkes pozitif

Olay, Ohio'daki Oxford Emniyet Müdürlüğü'nün yayınladığı video ile ortaya çıktı.

Cumartesi günü E.Walnut Caddesi'nde devriye gezen bir polis aracı, karantina kurallarını ihlal ederek geniş katılımlı bir parti düzenlenen evin önünde durdu. Hiçbirinin maske takmadığı anlaşılan ev sakinlerinin Miami Üniversitesi öğrencisi 20 kişi olduğunu öğrenen polis, şahıslardan birine kimlik kontrolü yaptı.

Kimlik bilgilerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilen şahsa polis, bu bilginin doğru olup olmadığını sordu. Soruyu 'Evet' diye yanıtlayan öğrenciye polis, 'Peki bu ne zamandı?' dedi. Öğrenci ise testin geçen hafta yapıldığını ifade ederek, partiye katılan herkesin koronavirüs pozitif olduğunu söyledi.

Miami Üniversitesi, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden toplu etkinlikleri, kamu sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklamıştı. Tedbirlerin ihlalinin, öğrencilerin eğitiminin askıya alınması ile sonuçlanabileceği belirtiliyor.

