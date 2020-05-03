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Koronavirüs ile mücadelede umut veren gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2020 15:05 | Son Güncelleme

Genel merkezi Norveç’in Bergen şehrinde bulunan ve İngiltere’nin Oxford şehrinde de yan kuruluşu bulunan BerGenBio şirketinin geliştirdiği günlük kullanılan hapın koronavirüse (Covid-19) karşı umut vaat edebileceği belirtildi.

Koronavirüs ile mücadelede umut veren gelişme

İngiliz gazetesi Daily Mail’de yer alana habere göre, BerGenBio’nun başlangıçta kanser için geliştirdiği ‘bemcentinib’ ilacı, koronavirüsün hücrelere girmesini ve vücudun en önemli antiviral savunma mekanizmalarından birinin devre dışı bırakılmasını önleyerek virüse karşı koruma sağlıyor. Habere göre ayrıca, ‘bemcentinib’ hükümet destekli çalışmalarda Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) hastanelerindeki hastalarda denenmek üzere hızla takip edilen bir düzine kadar ilaçtan biri.

“BENCE HAPIN YÜZDE 80 İŞE YARAMA OLASILIĞI VAR”

BerGenBio Genel Müdürü Richard Godfrey gazeteye yaptığı açıklamada, hapın hayat kurtaracağına dair 'son derece iyimser' olduğunu belirterek; "Bence hapın yüzde 80 işe yarama ve hastalara yarar sağlama olasılığı var. Daha büyük bir şey bekliyorum çünkü denenmiş olan her şeyden çok farklı. Virüsün hayatta kalmasını durduruyoruz" ifadelerini kullandı.

“İMALATI NİSPETEN KOLAY”

Godfrey ayrıca, 'bemcentinib'in 300 kanser hastasında denendiğini, iyi güvenlik kaydı olduğunu ve imalatının nispeten kolay olduğunu açıkladı. Haberde ayrıca, 120 deneme hastasından ilkine Southampton Genel Hastanesi'nde önümüzdeki birkaç gün içerisinde ilaç verilmesinin planlandığı ve sonuçların da Haziran'ın sonunda beklendiği belirtildi.

(DHA)

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