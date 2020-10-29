Koronavirüs: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre ülkede her gün yaklaşık 100 bin kişi virüse yakalanıyor

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkede her gün yaklaşık 100 bin kişinin koronavirüse yakalandığını ortaya koıydu.

Londra'da Imperial College tarafından yapılan araştırmaya göre salgının yayılma hızı artıyor, enfekte olanların sayısı her 9 günde 2 katına çıkıyor.

Araştırmacılara göre koronavirüsle mücadelede "kritik bir aşamaya gelindi" ve "bir şeyler değişmeli".

Uzmanlar, İngiltere'de enfeksiyon oranının, ilkbahardaki zirve noktaya hızla yaklaştığı uyarısında bulunuyor.

The React-1 adlı araştırma, İngiltere'de bugüne kadar koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığıyla ilgili bugüne kadarki en güncel çalışma.

Pazar günü tamamlanan araştırmaya 86 bin gönüllü katıldı.

Araştırma koronavirüs vakalarının İngiltere'nin tüm bölgelerinde ve her yaş grubunda arttığını gösterdi.

İngiltere'de halen koronavirüs vaka sayısı ülkenin kuzeyinde daha fazlayken, araştırmaya göre vaka sayıları ülkenin güneyinde daha hızlı artıyor.

'Mevcut önlemler yeterli değil'

Araştırma ekibinde Profesör Steven Riley, elde edilen verilerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Riley, "Mevcut önlemler yeterli değil" dedi.