Koronavirüs: İspanya hükümetiyle Madrid yönetimi Covid-19 önlemleri konusunda anlaşamıyor

İspanya'da merkezi hükümet ile başkent Madrid**'in yerel yönetimi, yeniden artan koronavirüs vakaları karşısında hangi önlemleri**n al**ınması gerektiği konusunda anlaş**amıyor. Avrupa'da vakaların en hızlı arttığı ülke olan İspanya'da 716 bin 481 vakanın üçte biri Madrid'de görüldü. Fakat salgının tıbbi, siyasi ve ekonomik etkileri konusunda merkezi hükümet ile yerel yönetim farklı görüşleri savunuyor. Madrid'in muhafazakar yerel yönetiminin 45 bölgede ilan ettiği kısmi sokağa çıkma önlemleri 1 milyonu aşkın kişiyi kapsıyor. Yerel yönetim, İspanya'da Sosyalist Parti liderliğindeki koalisyon hükümetinin, önlemlerin bütün kenti kapsaması önerisini kabul etmiyor. Önlem uygulanan 45 bölgede yaşayanlar bugünden itibaren sadece işe ya da okula veya hastaneye gitmek için mahallelerinden çıkabilecek. Bu bölgelerde 6 kişiden fazlası bir araya gelemeyecek, parklar kapalı tutulacak ve işyerleri en geç 22.00'de kapanacak. Fakat merkezi hükümet önlemlerin sadece belli bölgelerde uygulanmasının yeterli olmayacağı görüşünde.

'Bilime kulak verin' İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bir kez daha yerel yönetimi siyasi ayrılıkları bir kenara bırakıp "bilime kulak vermeye" ve kentin tamamında kısmi sokağa çıkma önlemleri ilan etmeye çağırdı. Illa "Madrid bölgesindeki durumdan çok kaygılıyız. Buradaki durum sadece orada yaşayan insanlar değil komşu bölgeler için de bir sağlık tehdidi oluşturuyor" dedi ve Madrid'de salgının kontrol altına alınmasının zamanı olduğunu söyledi. İspanya Sağlık Bakanı ülke çapında nüfusa oranla 100 bin kişide 500'ün üzerinde vaka yaşanan kent ve kasabalarda sokağa çıkma önlemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Cuma günü itibarıyla Madrid'de bu oranın son iki haftalık ortalaması 100 binde 721 vaka idi. Son iki hafta itibariyle İspanya genelinde bakıldığında koronavirüs vakaları ortalama 100 binde 319 düzeyinde. İngiltere'de bu oran 100 binde 96,2, Fransa'da 100 binde 229 ve Belçika'da 100 binde 160. 'Merkezi hükümetin karışmasına gerek yok' Madrid'in İsabel Diaz Ayuso liderliğindeki muhafazakar Halk Partisi'nin iktidarda olduğu yerel yönetimi, merkezi hükümetin tavsiye ettiği önlemleri uygulamayı reddediyor.