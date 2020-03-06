HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Togo'da da görüldü

Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Togo'da da görüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2020 20:29 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Togo'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Togo'da da görüldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Togo Başbakanı Komi Selam Klassou, başkent Lome'deki üniversite hastanesinde karantina altında olan hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti.

Başbakan Klassou'nun verdiği bilgiye göre 22 Şubat-12 Mart tarihleri arasında sırasıyla Benin, Almanya, Fransa ve Türkiye'de bulunan hasta, 2 Mart'ta Benin kara sınırından Togo'ya geçti.

Hükümet, salgının yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurarak, halka panik yapmadan tavsiyelere uymaları çağrısında bulundu.

Afrika kıtasında Togo'nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 vakaları görüldü.

Bu arada Fildişi Sahili'nde düzenlenmesi planlanan "Afrika CEO Forumu" Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Ülke şokta! 49 kişi daha hayatını kaybettiÜlke şokta! 49 kişi daha hayatını kaybetti
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs togo Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Okullarda koronavirüse karşı önlem

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Okullarda koronavirüse karşı önlem

Koronavirüs şoku! 'Perişanız'

Koronavirüs şoku! 'Perişanız'

Dev gemi balık çiftliğine çarptı, 2 milyon balık denize kaçtı

Dev gemi balık çiftliğine çarptı, 2 milyon balık denize kaçtı

Erdoğan'dan İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bartın'da 107 üniversiteli hastanelik oldu

Bartın'da 107 üniversiteli hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Rus gazeteci: SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi

Rus gazeteci: SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Rusya'dan flaş açıklama! Tarih verdiler

Rusya'dan flaş açıklama! Tarih verdiler

Diğer Haberler
İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölümler 197'ye yükseldi

Ülke şokta! 49 kişi daha hayatını kaybetti

Tüm dünya bunu bekliyordu! Trump imzaladı: Koronavirüs...

Tüm dünya bunu bekliyordu! Trump imzaladı: Koronavirüs...

Yunan askerinden sınırda sert müdahale

Yunan askerinden sınırda sert müdahale

Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüsten öldü

Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

İdlib'de ateşkes kararını halk sevinçle karşıladı

Ateşkes kararının ardından İdlib

Bilim insanlarından yaşlanmayı önleyen en basit yöntem

Bilim insanlarından yaşlanmayı önleyen en basit yöntem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.