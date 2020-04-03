HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs kabusu... Korkulan oldu, hasta sayısı 1 milyonu geçti

Koronavirüs kabusu... Korkulan oldu, hasta sayısı 1 milyonu geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 08:44 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentine, 2019 yılı aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerine yayılan koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyonu, ölü sayısı ise 53 bini geçti.

Koronavirüs kabusu... Korkulan oldu, hasta sayısı 1 milyonu geçti

Koronavirüs tüm dünyanın kabusu olmaya devam ediyor. İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde görülen ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını korkunç boyutlara ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 16 bin 150'ye ulaştı. Ölü sayısı ise 53 bin 231 olarak kaydedildi.

En çok vaka görülen ülke 245 bin 341 ile ABD olurken onu 115 bin 242 vakayla İtalya, 112 bin 65 vakayla İspanya ve 84 bin 749 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 620 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: Fransa (59 bin 105), İran (50 bin 468), İngiltere (33 bin 718), İsviçre (18 bin 827), Türkiye (18 bin 135), Belçika (15 bin 348), Hollanda (14 bin 697), Kanada (11 bin 283), Avusturya (11 bin 129) ve Güney Kore (10 bin 62)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da vahşi hayvan pazarında ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı! Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!
Senegal, koronavirirüse karşı hidroksiklorokin tedavisini sürdürecekSenegal, koronavirirüse karşı hidroksiklorokin tedavisini sürdürecek
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Vaka koronavirüs salgını

En Çok Okunan Haberler

Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

Trabzon ve Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı

Trabzon ve Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandığını açıkladı

Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandığını açıkladı

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Diğer Haberler
Koronavirüse karşı küresel dayanışma kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Koronavirüse karşı küresel dayanışma kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Senegal, koronavirirüse karşı hidroksiklorokin tedavisini sürdürecek

Senegal, koronavirirüse karşı hidroksiklorokin tedavisini sürdürecek

Trump: Çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi

Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi

New Yorklulara çağrı: Dışarı çıkarken koronavirüse karşı yüzünüzü kapatın

New Yorklulara çağrı: Dışarı çıkarken yüzünüzü kapatın

Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek

Peru'da koronavirüs önlemi: Kadınlar ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek!

Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu

Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.