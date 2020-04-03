Koronavirüs kabusu... Korkulan oldu, hasta sayısı 1 milyonu geçti

Koronavirüs tüm dünyanın kabusu olmaya devam ediyor. İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde görülen ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını korkunç boyutlara ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 16 bin 150'ye ulaştı. Ölü sayısı ise 53 bin 231 olarak kaydedildi.

En çok vaka görülen ülke 245 bin 341 ile ABD olurken onu 115 bin 242 vakayla İtalya, 112 bin 65 vakayla İspanya ve 84 bin 749 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 620 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: Fransa (59 bin 105), İran (50 bin 468), İngiltere (33 bin 718), İsviçre (18 bin 827), Türkiye (18 bin 135), Belçika (15 bin 348), Hollanda (14 bin 697), Kanada (11 bin 283), Avusturya (11 bin 129) ve Güney Kore (10 bin 62)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da vahşi hayvan pazarında ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

(AA)

