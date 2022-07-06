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Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

06.07.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakaları son haftalarda yeniden tırmanışa geçti. Tedbirsiz ve önlemsiz olduğumuz şu günlerde vakaların artıyor olması uzmanları endişelendirdi. Kurban Bayramı öncesi uyarı yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önlemlerin yeniden alınması gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Akyol ise 6. dalganın kapıda olduğunu ve önlem alınmazsa son bahara kötü bir giriş yapılacağını söyledi. Öte yandan uzmanlar, "Koronavirüs hastalarına bakmaktan başımızı kaldıramıyoruz" şeklinde konuştu.

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış, önemler konusunu yeniden gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık tablo, bir öncekine göre yüksek çıkarken, vakaların artıyor oluşu uzmanları da telaşlandırdı. Kurban Bayramı'nda yaşanacak olan kalabalıklaşma ve temas konusunda uyarı yapan uzmanlar, vaka sayısının daha da artacağını ifade ederek önlem alınması gerektiğini belirtti...

SON HAFTADA VAKA SAYISI 57 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı önceki gün haftalık vaka sayısını paylaştı. Tabloda, artan vaka sayısı ise dikkat çekti. Açıklanan verilere göre, 20-26 Haziran’da 26 bin 635 olan haftalık vaka sayısı, 7 Haziran-3 Temmuz arasında 57 bin 113 oldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık ve Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Özkan Akyol, artan vaka sayılarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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PROF. DR. CEYHAN: ACİLEN ÖNLEMLER ALINMALI

Prof. Dr. Ceyhan, vaka sayılarındaki artış nedeninin alınmayan önlemler olduğunu belirterek acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Ceyhan, “Türkiye’de önlemler kaldırıldığında vaka sayılarının artacağını zaten tahmin ediyorduk. Biz vaka sayısı azaldığında hemen tedbirleri kaldırdık. Bundan dolayı vaka sayısı arttı. Devlet resmi ağızlardan ‘Maskeden kurtuluyoruz, salgın bitti’ dediğinde insanlarda bir rahatlama oluştu. Hastalık hafif seyrediyor diye seviniyorlar. Ölüm sayısı azalabilir ama bu salgının daha fazla yayılmasına da sebep olur” dedi.

"KURBAN BAYRAMI'NDA VAKA SAYISI ARTACAK"

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bayramlaşmaların olacağını ve vaka sayılarının da artacağını kaydeden Ceyhan, “Maske takılmıyorsa teması artıran her türlü aktiviteden uzak durmalıyız. Hastalığın yayılma riskini göz önünde bulundurmalıyız” diye konuştu.

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"HACCA GİDENLER KARANTİNAYA ALINMALI"

Prof. Dr. Saltık devletin, Kurban Bayramı için halka uyarı yapması gerektiğini belirtti. Saltık, “Salgın verileri günlük ve dürüstçe yayımlanmalı. Hacca giden insanlar 10 gün karantinada kalmalı. Testleri negatif çıkana kadar da karantinaları devam etmeli. Aşılanma ise hızlı bir şekilde devam etmeli. Toplu taşıma ve kapalı mekânlarda kapasite sınırlanması getirilmeli” ifadelerini kullandı.

"6'INCI DALGA KAPIDA"

Covid-19’un tamamen bittiği düşünülerek tedbirlerin bırakıldığını fakat 6. dalganın kapıda olduğunu belirten Uzm. Dr. Akyol, kişisel korunma önlemlerinin gevşetilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Akyol, “Sağlık otoritesinin bu işin sorumluluğunu tekrar bireylerden alıp kendisinin önlemlerle yürütmesi gerekiyor. Eğer tedbirler bırakılmaya devam edilirse, ne yazık ki sonbahara çok daha kötü bir giriş yapacağız. Açık alanların risksiz olduğu doğru, yaz dönemi hepimiz birbirimizden daha uzak mesafelerde açık alanlarda bulunabiliyoruz ama kapalı alana girdiğimizde mutlaka maske takılması gerekir. Kurban Bayramı’nda gerçekleştireceğimiz bayram ziyareti ve gezmelerde, tedbiri elden bırakmamalıyız. Hasta bireyler aile büyüklerine yaklaşmamalı, hastalık taşıyıcı risk grubunda olan çocuklarımız diğer çocuklarla yakın temas etmemelidir” dedi.

"BAŞIMIZI KALDIRAMAZ DURUMDAYIZ"

Milliyet'e konuşan Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal ise 6'ıncı dalganın kötü geldiğini ifade ederek, "Son 3 gündür, Kovid-19 hastası bakmaktan başımızı kaldıramaz durumdayız. Hastalık hafif seyretse de artış eğrisinin yeni ve ağır klinik seyirli varyanta yol açmasından endişeliyiz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Mehmet Ceyhan koronavirüs
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