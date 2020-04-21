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Koronavirüs karton kutularda ne kadar süre yaşıyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Koronavirüsün karton kutular üzerinde 24 saate yakın kaldığını söyleyen Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, ürünlerin saklanırken karton ambalajlardan çıkarılması gerektiğini ve poşetlerin hiçbir şekilde mutfağın içine sokulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Koronavirüs karton kutularda ne kadar süre yaşıyor?

Medicana Samsun Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, korona virüsüne karşı alışveriş yaparken ve evde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Market alışverişi yaparken ve gıdaları temizlerken dikkat edilmesi gerek noktalara değinen Nurullah Dikmen, “Online yaptığınız siparişlerinizde paketleri kesinlikle evin içine almayın. Dışarıdan yemek siparişi verdiğinizde paketleri eldivenle açıp, ürünü çıkarın. Isıttıktan sonra tüketin. Derin dondurucular virüsü öldürmek için güvenli ortamlar olmadığı için dondurulmuş ürünleri tercih etmeyin. Satın alırsanız da mutlaka ambalajından çıkarın. Satın aldığınız ürünleri, ihtiyacınız yoksa ve mümkünse bir süre havalanmasını sağlayın. Poşetleri hiçbir şekilde mutfağın içine sokmayın. Sonrasında ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın. Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabiliyor. Mümkünse ürünleri karton ambalajından çıkarak saklayın. Cam ya da plastik gibi yıkanabilir ambalajları yıkayın, diğerlerini sabunlu bezle sildikten sonra yerleştirin. Poşetli ekmekleri ambalajından çıkarın. Sebzelerinizi el değmeden buzdolabına temiz bir buzdolabı poşetiyle yerleştirin. Meyveleri ise sirkeli suda beklettikten sonra tek tek ve ovalayarak yıkayın” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs karton kutu

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