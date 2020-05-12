Koronavirüs: Kendi maskenizi nasıl yapabilirsiniz?

Koronavirüs salgınının ardından pek çok ülke sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirdi.

N-95 türü maskeler sağlık çalışanlarının kullanımına ayrılsa da evde basit kumaş maskeler yapmanız mümkün.

Farklı maske türlerini nasıl yapabileceğinizi adım adım anlatan bir rehber hazırladık.

Dikiş makinesi kullanmayı bilenler, kesecek eski tişörtü olanlar veya bunlarla uğraşmadan en basit şekilde maske yapmak isteyenler için üç ayrı maske yapım yöntemi var.

Hepsinin prensipleri aynı: Ne kadar katman olursa o kadar iyi, maske yüzünüze sıkı bir şekilde oturmalı ve aynı zamanda rahatça nefes almanıza olanak sağlamalı.

Bir araştırmaya göre maskelerde kullanılacak en iyi kumaş türü en sıkı şekilde örülmüş pamuklu, kapitone pamuklu, fitilli kumaş veya doğal ipek.

Ama bunlara erişiminiz yoksa evinizdeki kumaşlarla da maske yapmanız mümkün.

Önce kolayıyla başlayalım.

Uzmanlar maskeyi takıp çıkarırken, hem öncesinde hem de sonrasında ellerinizi yıkamayı tavsiye ediyor.

Bunun yanı sıra gözlerinize, burnunuza, ağzınıza dokunmamanız, maskeyi çıkardıktan sonra bir sonraki kullanım öncesi yıkayana kadar plastik bir poşette taşımanız, maskenizi düzenli olarak yıkamanız tavsiye ediliyor.