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Koronavirüs: Kendi maskenizi nasıl yapabilirsiniz?

12.05.2020 19:25 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının ardından pek çok ülke sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirdi. N-95 türü maskeler sağlık çalışanlarının kullanımına ayrılsa da evde basit kumaş maskeler yapmanız mümkün. Üç tip maskenin yapımını grafiklerle anlatıyoruz.

Koronavirüs salgınının ardından pek çok ülke sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirdi.

N-95 türü maskeler sağlık çalışanlarının kullanımına ayrılsa da evde basit kumaş maskeler yapmanız mümkün.

Farklı maske türlerini nasıl yapabileceğinizi adım adım anlatan bir rehber hazırladık.

Dikiş makinesi kullanmayı bilenler, kesecek eski tişörtü olanlar veya bunlarla uğraşmadan en basit şekilde maske yapmak isteyenler için üç ayrı maske yapım yöntemi var.

Hepsinin prensipleri aynı: Ne kadar katman olursa o kadar iyi, maske yüzünüze sıkı bir şekilde oturmalı ve aynı zamanda rahatça nefes almanıza olanak sağlamalı.

Bir araştırmaya göre maskelerde kullanılacak en iyi kumaş türü en sıkı şekilde örülmüş pamuklu, kapitone pamuklu, fitilli kumaş veya doğal ipek.

Ama bunlara erişiminiz yoksa evinizdeki kumaşlarla da maske yapmanız mümkün.

Önce kolayıyla başlayalım.

maske yapımı grafik

Uzmanlar maskeyi takıp çıkarırken, hem öncesinde hem de sonrasında ellerinizi yıkamayı tavsiye ediyor.

Bunun yanı sıra gözlerinize, burnunuza, ağzınıza dokunmamanız, maskeyi çıkardıktan sonra bir sonraki kullanım öncesi yıkayana kadar plastik bir poşette taşımanız, maskenizi düzenli olarak yıkamanız tavsiye ediliyor.

Sıradaki örnekte ise tercihen kalın kumaştan üretilmiş bir tişörtten nasıl maske yapılacağını anlatacağız.

evde maske üretimi

Maskelerin tek amacı takan kişiyi korumak değil aynı zamanda takan kişi belirti göstermeyen bir taşıyıcıysa etrafa bulaştırmasını engellemek.

Yüksek ateş ve öksürük gibi koronavirüs belirtileriniz varsa evde kalmanız ve kendinizi karantinaya almanız gerek.

Maskeler ne tür olursa olsun diğer önlemlerin yerine geçmiyor. Bu yüzden maske taksanız da sosyal mesafe kurallarına uyun, ellerinizi sık sık ve en az 20 saniye yıkayın.

Üçüncü maske örneğimiz ise dikiş yapmayı bilenler için.

maske nasıl yapılır

Maske yapmanın farklı yolları da var. Sosyal medyada çoraptan maske yapımından tasarımcıların maskelerine kadar çok sayıda örnek var.

Onları da deneyebilirsiniz. Ama unutmayın, maskeniz yıkandıktan sonra kururken kullanabilmek için bir maskeye daha ihtiyacınız olacak.

Bir de notumuz var: Maskeler iki yaş altı çocuklara veya maske kullanamayacak durumdaki kişiler için uygun değil.

Bütün maskeler BBC Görsel Gazetecilik Ekibi tarafından yapılmıştır.

Grafikler: Irene de la Torre-Arenas

Koronavirüs

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