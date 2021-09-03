Koronavirüs kısıtlamaları geri gelecek mi? Tekrardan tam kapanma olacak mı?

Hastaneye yatan hastaların yaklaşık yüzde 90’ının tam aşılı olmayan kişiler olduğunu belirten Koca, belli bir süre aşı ile tam koruma sağlanabildiği bilgisini paylaşarak, ‘’En yüksek sesle size sesleniyorum. Aşınızı olun.’’ dedi. Koca ayrıca tam kapanma ve kısıtlamalarla ilgili de konuştu.

Dünyayı etkileyen salgın hastalığın sağlık olarak en çok yaşlıları, iş gücü olarak orta yaşlıları, eğitim öğretim için de çocukları etkilediğini ifade eden Koca, ‘’Aşının devreye girmesi ile birlikte önümüzü görebileceğimiz günlere yaklaştık. Size daha önceden tünelin ucundaki ışık görüldü demiştim. Bugün tünelin çıkışı görünüyor diyebilirim.’’ dedi.

500 bine yakın aktif vakaların yüzde 81'inin tam aşılı olmayan kişilerden oluştuğunu anlatan Koca, ‘’Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir. Aşı bizi koruyor. Belli bir süre aşı ile tam koruma sağlanabiliyor. En yüksek sesle size sesleniyorum. Aşınızı olun.’’ çağrısında bulundu.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Okulların açılacağını anımsatan Bakan Koca, yüz yüze eğitimde sürekliliği sağlama hedeflerinde olduklarını belirterek, gençlerin eğitimden eksik kalmasının son derece üzücü olduğunu kaydetti. Endişeli velilerin olabileceğini söyleyen Koca, ‘’Hep birlikte çaba gösterirken, zil sesinden sonra alarm sesi diyenleri haksız çıkaralım. İnanıyorum ki çıkaracağız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden büyük olacak. ‘’ ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu’nun okulların kapanmasını hiçbir şekilde gündemine almak istemediğini vurgulayan Bakan Koca, virüse karşı elde aşının olduğunu hatırlatarak, ‘’Vatandaşlarımızın artık sorumluluklarını bilerek, tedbirlere uymalarını, aşılarını bir an önce yaptırmalarını son derece önemsiyoruz.’’ dedi.

Vaka sayılarının yüksek olduğunu kaydeden Bakan Koca, vefat sayılarının arttığını, varyantların devreye girmesiyle birlikte bulaşıcılığın da yükseldiğini söyleyerek, ‘’Kısıtlamaları gündemimize almadık.’’ diyerek, sözlerini noktaladı.



