Koronavirüs kısıtlaması! 31 il sessizliğe büründü

ÜÇKAPILAR'DA GÜVERCİNLERİ BESLİYOR

Antalya'da petshop çalışını Derviş Tolga Dönmez (22), tarihi Hadrianus Kapısı'ndaki sokak güvercinlerini besledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu her gün buraya gelerek kuşları beslediğini söyleyen Dönmez, “Ben yakınlardaki bir petshopta çalışıyorum. Her gün dükkandaki kuşlarımızı yemledikten sonra sokaktaki hayvanları besliyorum. Onlar da can. Sokakta kimse yokken hiçbir şey yiyemiyorlar. Biz de onlara her gün bakıyoruz" diye konuştu.

MERSİN

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Mersin'de sessizlik hakim oldu. 13 ilçenin bulunduğu kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıda kişi görüldü. Kentin belli noktalarında denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, sürücüleri durdurarak, kontrol yaptı. Kısıtlama kararını ihlal edenler hakkında işlem uygulandı.

BODRUM

Bodrumlular koronavirüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de evde kaldı. Dünyaca ünlü turizm kentinde sahiller ve ünlü plajlar boş kaldı. Plajlarda güvercinlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Güvenlik güçleri ise ana arterler ve sahiller başta olmak üzere ilçenin her noktasında denetimlerini sürdürdü. Görevli olanların dışında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ise cezai işlem yapıldı. Cadde ve sokaklarında bomboş olduğu ilçe tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.