Koronavirüs kısıtlaması! 31 il sessizliğe büründü

Sokağa çıkma ksııtlamasının son gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtılamasının son gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin denetimleri devam ediyor. ANKARA Şehrin işlek noktalarından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Mevlana Bulvarı'nda sessizlik hakim olurken, alanlar ise güvercinlere kaldı. Kısıtlamanın başladığı andan itibaren meydan, ana cadde ve sokaklarda eldiven ve maske ile uygulama yapan polis ekipleri, sokaktaki vatandaşları ve araçları durdurarak gerekli izin belgelerinin kontrollerini yapıyor. İstisna kapsamı dışında kalanlar gerekli cezai işlemler uygulanarak evlerine gönderiliyor.

İZMİR İzmir’de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de meydan ve sokaklar ile caddeler boş kaldı. Kalabalık bölgeler boş kalınca birçok noktada altyapı çalışmaları ve tramvayların sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Polis ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, havadan ve karadan denetimlerine devam ederken, trafik ekiplerinin kontrol noktaları oluşturduğu caddelerde, görevli aracı dışında araç olmaması dikkat çekti. Öte yandan kalabalık bölgeler boş kalınca birçok noktada altyapı çalışmaları ve tramvayların sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. ANTALYA Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden Antalya, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Geçen yıl 16 milyon turiste ev sahipliği yapan Antalya, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessiz günlerden birini yaşadı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tarihin en sakin günlerinden birini yaşarken, kentin en işlek caddelerinde ise sokak hayvanları dışında kimse olmaması dikkati çekti. Kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Konyaaltı, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi'nin de oldukça sakin olduğu görüldü.