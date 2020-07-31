Koronavirüs neden koku kaybına yol açıyor?

Bulgularımız yeni koronavirüsün, hastanın koku duyusunu doğrudan nöronları enfekte ederek değil, destek hücrelerinin fonksiyonunu etkileyerek değiştirdiğini gösteriyor.

Bilim insanlarını şaşırtan şey ise koku duyusunu algılayarak beyne ileten duyu nöronlarının hastalıktan etkilenmediğinin keşfedilmesi oldu.

Şimdi ABD Harvard Tıp Fakültesi araştırmacıları, Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü enfeksiyonuna karşı en hassas hücre tipinin koku hücreleri olduğunu tespit etti.

Ancak Kovid-19 hastalarının koku kaybının asıl nedeni şu ana kadar belirsizdi.

Çalışmalar, "tahrip edici" bu belirtinin hasta lığın öngörülmesinde diğer yaygın semptomlar ateş veya öksürükten daha iyi olduğunu gösteriyor.

Geçici koku kaybı , diğer adıyla anosmi, Kovid-19'un en erken ve bildirilen en yaygın uyarı işaretlerinden biri.

Bence bu iyi bir haber. Çünkü enfeksiyon temizlendiğinde koku alma nöronlarının yenilenmesi veya sıfırdan inşası gerekmeyecek.

Ancak Dr. Datta, "Bu sonucu teyit edebilmek için daha çok veriye ve altında yatan mekanizmalara dair daha iyi bir kavraşıya ihtiyaç duyduklarını" da belirtti.

İspanyol doktorlar hastaların bile fark etmediği bir Kovid-19 semptomu keşfetti

Kovid-19 hastalarının çoğunda bir miktar anosmi görülse de bu durum çoğu kez kalıcı olmuyor.

Araştırma ekibi çalışma sonuçlarının Kovid-19 hastalarındaki koku kaybının daha iyi anlaşılmasına yönelik çabaları hızlandıracağını umuyor. Bu durum, anosmi tedavisine öncülük edebilir ve hastalık için koku bazlı gelişmiş tanı yöntemlerinin geliştirilmesine imkan sağlayabilir.

Dr. Datta, "Anosmi tuhaf bir olgu gibi görünebilir ama kalıcı olduğu küçük bir kitle açısından yıkıcı olabilir" dedi.

Ciddi psikolojik sonuçlara yol açabilir ve kalıcı koku kaybı yaşayan nüfus genişlerse esaslı bir halk sağlığı sorunu haline gelebilir.

Araştırma Science Advances isimli hakemli bilim yayınında yayımlandı.



