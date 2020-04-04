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Koronavirüs nedeniyle 34,4 milyon kişi sokağa çıkamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 12:34 | Son Güncelleme

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamında yaklaşık 34,4 milyon kişi bulunuyor.

Koronavirüs nedeniyle 34,4 milyon kişi sokağa çıkamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda, 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıldı. 1 Ocak 2000 ve sonrasında doğanların da 65 yaşın üzerinde bulunanlar gibi sokağa çıkması yasaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları''na göre, Türkiye'de 83 milyon 154 bin 997 kişi yaşıyor.

Araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ise 65 milyon 265 bin 543 kişi ikamet ediyor.

Bu şehirler arasında 15 milyon 519 bin 267 kişilik nüfusuyla İstanbul ilk sırada yer alırken, bu kenti 5 milyon 639 bin 76 kişiyle Ankara ve 4 milyon 367 bin 251 kişiyle İzmir takip ediyor.

Büyükşehir olmamasına karşın akciğer rahatsızlıklarının çok görülmesinden dolayı yasak kapsamına alınan Zonguldak'ta ise 596 bin 53 kişi bulunuyor.

Virüs salgınına karşı alınan tedbirlerden bir diğeri olan 20 yaş ve altındaki vatandaşlara yönelik uygulamanın kapsamına 26,9 milyon genç giriyor. Daha önce yaklaşık 7,5 milyon 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşın sokağa çıkması sınırlandırılmıştı.

Böylece 81 ilde yaklaşık 34,4 milyon vatandaşın sokağa çıkması yasaklanmış oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İLDEKİ GENÇ VE YAŞLI NÜFUS

En çok Kovid-19 vakası görülen illerin nüfusları incelendiğinde, bu şehirlerdeki genç ve yaşlı vatandaş sayısının çokluğu dikkati çekti.

Vaka sayısının en çok görüldüğü İstanbul'da 20 yaş ve altında 4 milyon 680 bin 607, 65 yaş ve üzerinde ise 1 milyon 79 bin 196 kişi bulunuyor. Bu rakamlar dikkate alındığında, son kararla 15,5 milyon nüfusa sahip İstanbul'da yaklaşık 5,8 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklanmış oldu.

Kovid-19 vaka sayısının fazla olduğu İzmir'de ise 20 yaş ve altında 1 milyon 143 bin 236 kişi, 65 yaş ve üzerinde ise 493 bin 673 vatandaş yaşıyor. Uygulama kapsamında 4,4 milyon nüfusa sahip İzmir'de yaklaşık 1,6 milyon vatandaş sokağa çıkamayacak.

Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri olan olan Ankara'da ise 20 yaş ve altında 1 milyon 667 bin 411, 65 yaş ve üzerinde ise 486 bin 783 kişi var. 5,6 milyon nüfuslu başkentte yaklaşık 2,2 milyon kişinin sokağa çıkması kısıtlanmış oldu.

Konya'da ise 2 milyon 232 bin 374 vatandaş yaşarken, bunların 758 bin 850'si 20 yaş ve altında, 211 bin 374'ü 65 yaş ve üzerinde bulunuyor. Bu ilde de yaklaşık 970 bin kişi sokağa çıkamayacak.

Vaka sayısının en fazla görüldüğü 5. il konumundaki Kocaeli ise 1 milyon 953 bin 35 kişilik nüfusa sahip. Bu ilde 624 bin 314 kişi 20 yaş ve altında, 142 bin 644 kişi ise 65 yaş ve üzerinde bulunuyor. Bu ilde de 767 bin kişinin sokağa çıkması sınırlandırılmış oldu.

(AA)

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koronavirüs sokağa çıkma yasağı

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