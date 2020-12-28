Koronavirüs nedeniyle Çin’in ekonomisi 2028’de ABD’yi geçecek

Center for Economics and Business Research’e (CEBR) göre Çin, 2028 yılında dünyanın en büyük ekonomisi haline gelebilir. Bu tarih, öngörülenden beş yıl daha erken. Hindistan ise 2030 yılında dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olacak.

Birçok Avrupa ülkesi koronavirüs nedeniyle kapanırken, Çin salgının vurduğu ilk ülke olmasına rağmen aldığı hızlı ve katı önlemlerle salgını kontrol altına alabildi. Bu sayede ülke ekonomik resesyondan kaçındı.

BBC News haberine göre, CEBR’in her yıl Noel’in ertesi günü ekonomik lig tablosu yayınlıyor. Çin’de 95.000 koronavirüs vakası ve 4.700’ün üzerinde ölüm yaşandı. ABD’de ise 19 milyon vaka ve 332.000 Covid ilişkili ölüm yaşandı. Sonuç olarak ABD ekonomisi salgından son derece kötü etklendi.

ABD’deki mali teşvik paketlerine rağmen son zamanlarda yaşanan anlaşmazlıklar ve Trump’un ekonomik yardım tasarısı yasalaştırmadaki başarısızlığı yeni yılda 14 milyon insanı işsizlik yardımından yoksun bırakabilir.

ABD’de ekonomik rahatlama tasarısı 900 milyar dolar değerindeydi ve aylar süren tartışmalar sonrası kongre tarafından onaylanmıştı. Ancak Trump bu tasarıyı imzalamayı reddetmişti ve tasarıdaki 600 dolar yerine 2.000 dolar yardım vermek istediğini söylemişti, ancak kongredeki Cumhuriyetçiler değişikliği kabul etmedi.