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Koronavirüs nedeniyle hamilelik tedavisi durdurulan kadın karantinada hamile kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2020 12:14 | Son Güncelleme

Lauren Aitken, pandeminin ortasında hamile kalacağını asla hayal edemezdi. İskoçyalı çiftin gebelik tedavisi koronavirüs pandemisi nedeniyle durdurulmuştu. Karantinada pozitif çıkan gebelik testi, genç çifti şaşkına çevirdi.

Koronavirüs nedeniyle hamilelik tedavisi durdurulan kadın karantinada hamile kaldı

Lauren 20 aydır hamile kalmaya çalışıyordu; ancak Nisan ayı başlarında Covid-19 nedeniyle hamilelik tedavisi durdurulmak zorunda kaldı. Ancak Lauren, karantina döneminde doğal yollardan gebe kaldığını keşfetti.

Şu anda altı haftalık hamile olan Lauren “Pozitif sonuç için o kadar zaman harcadım ki, şu an ne hissedeceğimi bilmiyorum. Çok istediğimiz ve planladığımız bir şeydi, ama yine de doğal yollarla hamile kalmayı beklemiyordum” diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı.

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Lauren pandemi sırasında hamile olmanın zorlukları olduğunu; ancak İskoçya’da karantina kurallarının gevşetilmesiyle birlikte en azından ailesini açık havada, bahçede görebildiğini söyledi. Mart ayında Covid-19 teşhisi konan Lauren, o tarihten beri önlem amacıyla yakınlarından izole edilmiş olarak yaşıyor. Şimdi Lauren’de hiçbir semptom yok ve uzaktan da olsa ailesinden destek olabildiği için çok mutlu.

Pandemi döneminde hamilelik geçirmekle ilgili hissettiklerini anlatan Lauren, “Herkes çok heycanlı ve sürekli bana tavsiyelerde bulunuyorlar. Yetkililer, kronik bir rahatsızlığınız yoksa mesafeyi koruyun demesine rağmen, ailem kendimi izole edip etmemem gerektiğinden çok emin değil. Eksik personel gibi nedenlerden dolayı standart kontrollerime gitmekte endişeliyim ve bazı randevularımı iptal ettiğim oldu” dedi.

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Eşi Greg, bu stresli zamanlarda Lauren’in en büyük destekçisi. Lauren, eşinin haberi aldığında inanamadığını söyleyerek “Hamileliğin gerçek olduğunu anlaması yaklaşık bir hafta sürdü; ancak bana karşı çok destekleyici, anlayışlı ve güven verici” dedi.
Lauren’a son zamanlarda başlayan omuz ağırısı nedeniyle erken bir tarama yaptırdı. Gebelik öyküsü, daha önce düşük yapmış olması gibi nedenlerden dolayı hastane genç kadının kontrole gelmesine izin verdi. Ancak hastane kuralları gereği, Lauren’in refakatçi olmaksızın tek başına kontrole gelmesine izin veriliyor. Lauren, pandemi döneminde hastaneye gitmekten dolayı endişeli. Hastanede tuhaf bir atmosfer olduğunu söyleyen Lauren, hastane içinde çok fazla dolaşmamaya özen gösterdiğini söyledi. Ancak hastanede görevliler tarafından güven verici bir hizmet aldığını da sözlerine ekledi.

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Lauren’e yapılan taramada her şeyin yolunda olduğu anlaşıldı; ancak Lauren eşi olmadan hastaneye gitmenin kendisini yorduğunu söyleyerek “Özel bir dönemdeyiz ama özellikle ilk bebeğini bekleyen bir kadın olarak haksızlığa uğramış gibi hissediyorum. Hamilelikte eşler kendini genelikle yorgun hisseder ve doğum hizmetlerinde uygulanan kurallar durumu daha da zorlaştırıyor” dedi.

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Lauren, hamileliği ile ilgili kendisine çok fazla şaka yapıldığını söyleyerek "Hamilelik tedavisi sırasında çok fazla şey duyduk. Bu hamilelik süpriz olsa da herkes birgün bunun olacağını biliyordu. Ama dışardan baktığımda, insanların karantinada hamile kalmamla ilgili şakalar yapacağını tahmin ediyorum" dedi.
Lauren, hamilelik geçmişini düşündüğünde, bebeğini kaybetmesi durumunda standardın altında bir hizmet almaktan dolayı endişe duyduğunu belirtti. Ayrıca Lauren doğum öncesi ruh sağlığı ekibi gibi bakım ekiplerinin hizmet vermeme olasılığından endişeli.

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Lauren sadece sağlık hizmetleri konusunda endişeli değil. "Bu yolculukta oldukça yalnız olacağımı hissediyorum. Sosyal hayatta hamile olma deneyimini de kaçırıyorum" diyerek sosyal yaşama dair de endişeleri olduğunu söyledi.

Hayatın en kısa zamanda normale dönmesini dilediğini söyleyen Lauren, hamileliği süresince online kaynaklardan ve kendisi gibi pandemi sırasında hamilelik yapan başka kadınların deneyimlerinden yararlandığını belirtti.
Lauren, yanında eşi olmadan hastaneye gitmek zorunda kalmanın kendisini endişelendirdiğini, ancak olumlu düşünmeye çalıştığını söyledi.

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