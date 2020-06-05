Koronavirüs nedeniyle hamilelik tedavisi durdurulan kadın karantinada hamile kaldı

Lauren 20 aydır hamile kalmaya çalışıyordu; ancak Nisan ayı başlarında Covid-19 nedeniyle hamilelik tedavisi durdurulmak zorunda kaldı. Ancak Lauren, karantina döneminde doğal yollardan gebe kaldığını keşfetti.

Şu anda altı haftalık hamile olan Lauren “Pozitif sonuç için o kadar zaman harcadım ki, şu an ne hissedeceğimi bilmiyorum. Çok istediğimiz ve planladığımız bir şeydi, ama yine de doğal yollarla hamile kalmayı beklemiyordum” diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı.

Lauren pandemi sırasında hamile olmanın zorlukları olduğunu; ancak İskoçya’da karantina kurallarının gevşetilmesiyle birlikte en azından ailesini açık havada, bahçede görebildiğini söyledi. Mart ayında Covid-19 teşhisi konan Lauren, o tarihten beri önlem amacıyla yakınlarından izole edilmiş olarak yaşıyor. Şimdi Lauren’de hiçbir semptom yok ve uzaktan da olsa ailesinden destek olabildiği için çok mutlu.

Pandemi döneminde hamilelik geçirmekle ilgili hissettiklerini anlatan Lauren, “Herkes çok heycanlı ve sürekli bana tavsiyelerde bulunuyorlar. Yetkililer, kronik bir rahatsızlığınız yoksa mesafeyi koruyun demesine rağmen, ailem kendimi izole edip etmemem gerektiğinden çok emin değil. Eksik personel gibi nedenlerden dolayı standart kontrollerime gitmekte endişeliyim ve bazı randevularımı iptal ettiğim oldu” dedi.