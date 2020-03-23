Koronavirüs nedeniyle infaz düzenlemesi! Cezaevlerinden kaç kişi erken tahliye olacak?

Koronovirüs tehdidi hükümlü ve hükümlü yakınlarının uzun bir süredir beklediği infaz düzenlemesini yeniden gündeme getirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ise infaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelindiğini belirterek "Meclis’te bu önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız” dedi. KORONAVİRÜS TEHLİKESİ SÜRECİ HIZLANDIRDI Koronavirüs tehdidi nedeniyle cezaevlerinde de birçok önlem alınsa da 235 bin kapasitesi bulunan cezaevlerinde halen 300 bin dolayında tutuklu ve hükümlü bulunması, olası bir salgın için büyük risk taşıyor. Risk düzeyini en aza indirmek isteyen yetkililer infaz düzenlemesi için harekete geçti. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; cezaevlerindeki infaz düzenlemesi için geri sayım sürerken, izlenecek yol haritası ve son detaylar için Adalet Bakanlığı kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Çalışmalarda son gelindiği belirtilirken, masada birden fazla seçeneğin olduğu 'erken tahliye' imkanı veren düzenlemenin kapsamı konusunda uzlaşı sağlanması içöin görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR AK Parti grubu infaz düzenlemesi için diğer partilerle temasa geçmeye hazırlanırken, CHP infaz düzenlemesinde kapsamın genişlemesi gerektiğini savunuyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in düzenlemenin sadece hükümlüleri değil, tutukluları da kapsaması gerektiğini ifade etti. Uzun tutuklular ile hasta ve yaşlı tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi gerektiğini savundu. 30 BİN İLA 100 BİN ARASINDA KİŞİYE ERKEN TAHLİYE Muhalefet partilerinin önerileri de alındıktan sonra teklifin kapsamı net olarak çizilecek. Kapsama göre; cezaevinden erken tahliye olacakların sayısının 30 bin ila 100 bin arasında değişebileceği ifade ediliyor. Tabi tahliye işlemi kademeli olarak gerçekleşecek. KAPSAM DIŞINDA TUTULANLAR Uyuşturucu ticareti suçu, cinsel suçlar, kasten adam öldürme, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları, anayasal düzene karşı suçlar ile terör suçlarının kapsam dışında kalması öngörülüyor. Bu durumda cezaevinden tahliye olacakların sayısının 30 ila 40 bin arasında olacağı değerlendiriliyor.