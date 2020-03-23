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Koronavirüs nedeniyle infaz düzenlemesi! Cezaevlerinden kaç kişi erken tahliye olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 07:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını tehdidi cezaevlerinde riskin en aza indirilmesi için infaz düzenlemesi raftan indirdi. Adalet Bakanlığı’nın teknik çalışmalarını tamamladığı teklif AK Parti Grubu’nun muhalefet partileri ile temasının ardından Meclis gündemine gelecek. Peki infaz düzenlemesinin kapsamı ne olacak? Cezaevlerindeki kaç kişi erken tahliye olacak? İşte yeni infaz düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar...

Koronavirüs nedeniyle infaz düzenlemesi! Cezaevlerinden kaç kişi erken tahliye olacak?

Koronovirüs tehdidi hükümlü ve hükümlü yakınlarının uzun bir süredir beklediği infaz düzenlemesini yeniden gündeme getirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ise infaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelindiğini belirterek "Meclis’te bu önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız” dedi.

KORONAVİRÜS TEHLİKESİ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Koronavirüs tehdidi nedeniyle cezaevlerinde de birçok önlem alınsa da 235 bin kapasitesi bulunan cezaevlerinde halen 300 bin dolayında tutuklu ve hükümlü bulunması, olası bir salgın için büyük risk taşıyor. Risk düzeyini en aza indirmek isteyen yetkililer infaz düzenlemesi için harekete geçti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; cezaevlerindeki infaz düzenlemesi için geri sayım sürerken, izlenecek yol haritası ve son detaylar için Adalet Bakanlığı kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Çalışmalarda son gelindiği belirtilirken, masada birden fazla seçeneğin olduğu 'erken tahliye' imkanı veren düzenlemenin kapsamı konusunda uzlaşı sağlanması içöin görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR

AK Parti grubu infaz düzenlemesi için diğer partilerle temasa geçmeye hazırlanırken, CHP infaz düzenlemesinde kapsamın genişlemesi gerektiğini savunuyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in düzenlemenin sadece hükümlüleri değil, tutukluları da kapsaması gerektiğini ifade etti. Uzun tutuklular ile hasta ve yaşlı tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

30 BİN İLA 100 BİN ARASINDA KİŞİYE ERKEN TAHLİYE

Muhalefet partilerinin önerileri de alındıktan sonra teklifin kapsamı net olarak çizilecek. Kapsama göre; cezaevinden erken tahliye olacakların sayısının 30 bin ila 100 bin arasında değişebileceği ifade ediliyor. Tabi tahliye işlemi kademeli olarak gerçekleşecek.

KAPSAM DIŞINDA TUTULANLAR

Uyuşturucu ticareti suçu, cinsel suçlar, kasten adam öldürme, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları, anayasal düzene karşı suçlar ile terör suçlarının kapsam dışında kalması öngörülüyor. Bu durumda cezaevinden tahliye olacakların sayısının 30 ila 40 bin arasında olacağı değerlendiriliyor.

DENETİM SÜRESİ 3 YIL OLURSA...

Koşullu salıverilme oranı 1/2’ye çekilirse denetimli serbestlik de 3 yıla çıkarılırsa ve sadece terör kapsam dışı bırakılırsa 30 bin olan tahliyenin 50-60 bin bandına çıkacağı ifade ediliyor.

KAPSAM GENİŞLERSE 100 BİNİ BULACAK

Kapsam genişletilirse tahliye sayısı 100 bini geçebileceği de dile getiriliyor. Özellikle; uyuşturucu madde ticareti ve tekrar suç işleyenlerin kapsama alınmasını savunanlar bulunuyor. Bu durumda sayının 100 bin dolayına rahatlıkla ulaşacağı belirtiliyor.

YAŞLILAR İÇİN DENETİM SÜRESİ 4 YIL

İnfaz paketine konulacak bazı geçici hükümler sayesinde cezaevinde ya da dışarıda 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ile 70 yaşını geçen hükümlüler için denetimli serbestliğin 4 yıl uygulanması değerlendiriliyor. Bu durumda da 2-3 bin civarında hükümlüye tahliye yolu açılacağı dile getiriliyor.

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