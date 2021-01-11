Koronavirüs nedeniyle İstanbul'dan kaçıp Antalya'ya gelmişlerdi! Anne ve oğlundan kahreden haber

Antalya Akseki'ye bağlı Yarpuz Mahallesi'nde oturan Raziye Tırtıl ile oğlu Recep Tırtıl'a ulaşamayan yakınları, şüphe üzerine evlerine gitti. Zile basan yakınları cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Raziye Tırtıl ve Recep Tırtıl'ı yataklarında hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Raziye Tırtıl ve Recep Tırtıl'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

1,5 AY ÖNCE ANTALYA'YA GELMİŞLERDİ

İstanbul'da yaşayan Raziye ve Recep Tırtıl'ın yaklaşık 1,5 ay önce koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Akseki'de bulunan ve yazlık olarak kullandıkları eve geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

